Українки Гладун та Лазаренко стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу

Марина Гладун та Тетяна Лазаренко святкують перемогу. Фото: кадр із відео

Дві українські спортсменки досягли історичного досягнення. Вперше в історії вони перемогли на континентальній першості з пляжного волейболу.

Тетяна Лазаренко та Марина Гладун здолали в напруженій боротьбі фавориток із Франції, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українські спортсменки ніколи раніше не доходили до фіналу чемпіонату Європи з пляжного волейболу. До 2025 року "стелею" представниць національної команди була 1/8 плей-офф турніру. Однак Марина Гладун та Тетяна Лазаренко все змінили.

Історичне досягнення України

Французький дует Клеманс Вієра та Алін Шамеро розглядався як одна з пар, які претендували на золоті медалі. Досвід цих спортсменок дозволив їм до самої останньої хвилини фінального поєдинку на рівних боротися з українками, які стали головною сенсацією турніру.

Марина Гладун перед подачею. Кадр із відео

Боротьба у фіналі виявилася напруженою, суперниці "не відпускали" одна одну до самої розв'язки. Уперед виходили то українки, то француженки. Однак сила волі, майстерність та трохи везіння дали змогу Марині та Тетяні перемогти не тільки в боротьбі нервів, а й у фінальному поєдинку.

Марина Гладун та Тетяна Лазаренко не можуть повірити у свою перемогу. Фото: instagram.com/fvu.official/

Пляжний волейбол. Жінки. Фінал.

Клеманс Вієра/Алін Шамеро (Франція) — Марина Гладун/Тетяна Лазаренко (Україна) — 1:2 (23:21, 18:21, 14:16).

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