Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українки стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу

Українки стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 21:17
Українки Гладун та Лазаренко стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу
Марина Гладун та Тетяна Лазаренко святкують перемогу. Фото: кадр із відео

Дві українські спортсменки досягли історичного досягнення. Вперше в історії вони перемогли на континентальній першості з пляжного волейболу.

Тетяна Лазаренко та Марина Гладун здолали в напруженій боротьбі фавориток із Франції, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Українські спортсменки ніколи раніше не доходили до фіналу чемпіонату Європи з пляжного волейболу. До 2025 року "стелею" представниць національної команди була 1/8 плей-офф турніру. Однак Марина Гладун та Тетяна Лазаренко все змінили.

Історичне досягнення України

Французький дует Клеманс Вієра та Алін Шамеро розглядався як одна з пар, які претендували на золоті медалі. Досвід цих спортсменок дозволив їм до самої останньої хвилини фінального поєдинку на рівних боротися з українками, які стали головною сенсацією турніру.

Марина Гладун
Марина Гладун перед подачею. Кадр із відео

Боротьба у фіналі виявилася напруженою, суперниці "не відпускали" одна одну до самої розв'язки. Уперед виходили то українки, то француженки. Однак сила волі, майстерність та трохи везіння дали змогу Марині та Тетяні перемогти не тільки в боротьбі нервів, а й у фінальному поєдинку.

Марина Гладун и Татьяна Лазаренко
Марина Гладун та Тетяна Лазаренко не можуть повірити у свою перемогу. Фото: instagram.com/fvu.official/

Пляжний волейбол. Жінки. Фінал.

Клеманс Вієра/Алін Шамеро (Франція) — Марина Гладун/Тетяна Лазаренко (Україна) — 1:2 (23:21, 18:21, 14:16).

Нагадаємо, Леннокс Льюїс назвав головну перевагу Олександра Усика над своїми суперниками.

Олександр Хижняк відсвяткував ювілей та поділився планами на найближчі роки.

Артем Довбик змінить клуб до закриття літнього трансферного вікна, "Рома" в ньому не зацікавлена.

Георгій Судаков виявився лідером "Шахтаря" не тільки на полі, а й за іншим не менш важливим показником.

спорт збірна України з волейболу Марина Гладун Тетяна Лазаренко пляжний волейбол
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації