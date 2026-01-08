Видео
Магучих показала, как проводит каникулы в Украине — фото

Магучих показала, как проводит каникулы в Украине — фото

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 07:50
Магучих проводит межсезонье в Украине и делится атмосферными фото
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих межсезонье решила провести на Родине. Она в Днепре готовится к зимнему сезону.

Магучих все время показывала, чем занимается дома, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Магучих проводит время в Украине

Украинская легкоатлетка в последние недели делилась серией атмосферных фотографий из своей повседневной жизни.

На одном из кадров спортсменка позирует на допремьерном показе мюзикла "Жил пес Сирко". Ярослава положительно отозвалась о творениях создателей мюзикла.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Другие фото сделаны в праздничной домашней атмосфере — украшенная елка, теплый свет, элегантное платье и подарок в руках создают настроение зимних праздников.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Еще один снимок, который был последним, Ярослава сделала во время прогулки по заснеженному лесу. На ее лице была непринужденная поза и искренняя радость от простого момента на природе.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Напомним, украинский футболист и сын легенды "Шахтера" попал в розыск ТЦК.

Ранее украинский чемпион супертяжелого веса Александр Усик купил себе очень дорогой автомобиль.

Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту жены футболистов Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
