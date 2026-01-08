Магучих проводит межсезонье в Украине и делится атмосферными фото

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих межсезонье решила провести на Родине. Она в Днепре готовится к зимнему сезону.

Магучих все время показывала, чем занимается дома, сообщил портал Новини.LIVE.

Магучих проводит время в Украине

Украинская легкоатлетка в последние недели делилась серией атмосферных фотографий из своей повседневной жизни.

На одном из кадров спортсменка позирует на допремьерном показе мюзикла "Жил пес Сирко". Ярослава положительно отозвалась о творениях создателей мюзикла.

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Другие фото сделаны в праздничной домашней атмосфере — украшенная елка, теплый свет, элегантное платье и подарок в руках создают настроение зимних праздников.

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Еще один снимок, который был последним, Ярослава сделала во время прогулки по заснеженному лесу. На ее лице была непринужденная поза и искренняя радость от простого момента на природе.

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

