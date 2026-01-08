Магучих проводит межсезонье в Украине и делится атмосферными фото

Магучих показала, как проводит каникулы в Украине — фото
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих межсезонье решила провести на Родине. Она в Днепре готовится к зимнему сезону.
Магучих все время показывала, чем занимается дома, сообщил портал Новини.LIVE.
Магучих проводит время в Украине
Украинская легкоатлетка в последние недели делилась серией атмосферных фотографий из своей повседневной жизни.
На одном из кадров спортсменка позирует на допремьерном показе мюзикла "Жил пес Сирко". Ярослава положительно отозвалась о творениях создателей мюзикла.
Другие фото сделаны в праздничной домашней атмосфере — украшенная елка, теплый свет, элегантное платье и подарок в руках создают настроение зимних праздников.
Еще один снимок, который был последним, Ярослава сделала во время прогулки по заснеженному лесу. На ее лице была непринужденная поза и искренняя радость от простого момента на природе.
Напомним, украинский футболист и сын легенды "Шахтера" попал в розыск ТЦК.
Ранее украинский чемпион супертяжелого веса Александр Усик купил себе очень дорогой автомобиль.
Читайте Новини.LIVE!