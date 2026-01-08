Магучіх проводить міжсезоння в Україні та ділиться атмосферними фото

Магучіх показала, як проводить канікули в Україні — фото
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх міжсезоння вирішила провести на Батьківщині. Вона в рідному Дніпрі готується до зимового сезону.
Магучіх весь час показувала, чим займається вдома, повідомив портал Новини.LIVE.
Магучіх проводить час в Україні
Українська легкоатлетка в останні тижні ділилася серією атмосферних світлин зі свого повсякденного життя.
На одному з кадрів спортсменка позує на допремʼєрному показі мюзиклу "Жив пес Сірко". Ярослава позитивно відізвалася про творіння митців.
Інші фото зроблені у святковій домашній атмосфері — прикрашена ялинка, тепле світло, елегантна сукня та подарунок у руках створюють настрій зимових свят.
Ще один знімок, який був останнім, Ярослава зробила під час прогулянки засніженим лісом. На її обличчі була невимушена поза й щира радість від простого моменту на природі.
