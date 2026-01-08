Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Магучіх показала, як проводить канікули в Україні — фото

Магучіх показала, як проводить канікули в Україні — фото

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 07:50
Магучіх проводить міжсезоння в Україні та ділиться атмосферними фото
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх міжсезоння вирішила провести на Батьківщині. Вона в рідному Дніпрі готується до зимового сезону.

Магучіх весь час показувала, чим займається вдома, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Магучіх проводить час в Україні

Українська легкоатлетка в останні тижні ділилася серією атмосферних світлин зі свого повсякденного життя.

На одному з кадрів спортсменка позує на допремʼєрному показі мюзиклу "Жив пес Сірко". Ярослава позитивно відізвалася про творіння митців.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Інші фото зроблені у святковій домашній атмосфері — прикрашена ялинка, тепле світло, елегантна сукня та подарунок у руках створюють настрій зимових свят.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp
Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Ще один знімок, який був останнім, Ярослава зробила під час прогулянки засніженим лісом. На її обличчі була невимушена поза й щира радість від простого моменту на природі.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Нагадаємо, український футболіст та син легенди "Шахтаря" потрапив у розшук ТЦК.

Раніше український чемпіон надважкої ваги Олександр Усик купив собі дуже дорогий автомобіль.

Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту дружини футболістів Збірна України з легкої атлетики
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації