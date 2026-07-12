Макгрегор потерпел тяжелое поражение после возвращения в UFC

Конор Макгрегор в бою с Максом Холлоуэем. Фото: Getty Images. Коллаж: Новости.LIVE

Ирландский боец Конор Макгрегор неудачно вернулся в октагон после пятилетнего перерыва. В главном поединке турнира UFC 329 в американском Лас-Вегасе он уступил бывшему чемпиону организации Максу Холлоуэю.

О результате боя сообщил портал Новини.LIVE.

Конор Макгрегор. Фото: Getty Images

Макгрегор получил травму уже в начале боя

Поединок стал вторым в истории противостояния между Макгрегором и Холлоуэем. Их первая встреча состоялась ещё в 2013 году в полулёгкой весовой категории и завершилась победой ирландца по решению судей.

Реванш проходил в полусредней весовой категории. Уже в начале боя Макгрегор попытался застать соперника врасплох ударом ногой в голову, однако промахнулся и при этом травмировал опорную правую ногу.

После этого ирландец несколько раз пытался продолжить поединок, но из-за сильной боли не мог полноценно двигаться и в конце концов дал понять рефери, что не в состоянии продолжать бой.

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Таким образом, Макс Холлоуэй был объявлен победителем главного события турнира UFC 329.

Для Макгрегора этот бой стал первым с июля 2021 года. Тогда он досрочно проиграл Дастину Порье, получив тяжелый перелом ноги.

Холлоуэй, в свою очередь, проводил первый поединок после мартовского поражения от Чарльза Оливейры, в котором потерял символический пояс BMF.

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