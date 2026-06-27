Украинец Донченко нокаутировал шведа на турнире UFC Fight Night 280

Даниил Донченко. Фото: instagram.com/donchen.ko.daniil

Украинский боец полусреднего веса Даниил Донченко продолжил победную серию в UFC. На турнире UFC Fight Night 280 в Баку (Азербайджан) он досрочно победил дебютанта промоушена Теодора Берггрена из Швеции.

О победе Донченко сообщил портал Новини.LIVE.

Убедительная победа техническим нокаутом для 🇺🇦 Даниила Донченко 🚨#UFCBaku | Смотрите прямую трансляцию на @PPlusDeportes pic.twitter.com/6Zj7z3t0zl — UFC Español (@UFCEspanol) 27 июня 2026

Донченко не оставил сопернику шансов

Украинец с первых секунд захватил инициативу, активно работая ногами и регулярно нанося лоукики. При этом Донченко комбинировал удары по ногам с сериями ударов руками, не позволяя сопернику комфортно действовать в контратаках.

Берггрен постепенно был вынужден перейти в оборону, поскольку не находил возможностей для результативных атак.

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Во втором раунде преимущество украинца стало ещё более ощутимым. Донченко попал мощным хайкиком в голову, после чего швед оказался в нокдауне. Даниил сразу бросился на добивание, нанес несколько точных ударов, и рефери остановил поединок, зафиксировав победу техническим нокаутом.

Для Донченко эта победа стала третьей в UFC и седьмой подряд в профессиональной карьере.

Изначально соперником украинца должен был стать другой представитель Швеции — Андреас Густафссон, однако он снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

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