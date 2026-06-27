Українець Донченко нокаутував шведа на турнірі UFC Fight Night 280

Даніїл Донченко. Фото: instagram.com/donchen.ko.daniil

Український боєць напівсередньої ваги Даніїл Донченко продовжив переможну серію в UFC. На турнірі UFC Fight Night 280 у Баку (Азербайджан) він достроково здолав дебютанта промоушену Теодора Берггрена зі Швеції.

Про перемогу Донченка повідомив портал Новини.LIVE.

Contundente victoria por TKO para 🇺🇦 Daniil Donchenko 🚨#UFCBaku | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/6Zj7z3t0zl — UFC Español (@UFCEspanol) June 27, 2026

Донченко не залишив шансів супернику

Українець із перших секунд захопив ініціативу, активно працюючи ногами та регулярно влучаючи лоукіками. При цьому Донченко комбінував удари по ногах із серіями руками, не дозволяючи супернику комфортно діяти на зустрічних курсах.

Берггрен поступово був змушений перейти до оборони, оскільки не знаходив можливостей для результативних атак.

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У другому раунді перевага українця стала ще відчутнішою. Донченко влучив потужним хайкіком у голову, після чого швед опинився в нокдауні. Даніїл одразу кинувся на добивання, завдав кількох точних ударів, і рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу технічним нокаутом.

Для Донченка ця перемога стала третьою в UFC та сьомою поспіль у професійній кар'єрі.

Спочатку суперником українця мав стати інший представник Швеції — Андреас Густафссон, однак він знявся з бою через проблеми зі здоров'ям.

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