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Українець Донченко нокаутував чергового суперника в UFC

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 20:15
Українець Донченко нокаутував шведа на турнірі UFC Fight Night 280
Даніїл Донченко. Фото: instagram.com/donchen.ko.daniil

Український боєць напівсередньої ваги Даніїл Донченко продовжив переможну серію в UFC. На турнірі UFC Fight Night 280 у Баку (Азербайджан) він достроково здолав дебютанта промоушену Теодора Берггрена зі Швеції.

Про перемогу Донченка повідомив портал Новини.LIVE.

Донченко не залишив шансів супернику

Українець із перших секунд захопив ініціативу, активно працюючи ногами та регулярно влучаючи лоукіками. При цьому Донченко комбінував удари по ногах із серіями руками, не дозволяючи супернику комфортно діяти на зустрічних курсах.

Берггрен поступово був змушений перейти до оборони, оскільки не знаходив можливостей для результативних атак.

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У другому раунді перевага українця стала ще відчутнішою. Донченко влучив потужним хайкіком у голову, після чого швед опинився в нокдауні. Даніїл одразу кинувся на добивання, завдав кількох точних ударів, і рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу технічним нокаутом.

Для Донченка ця перемога стала третьою в UFC та сьомою поспіль у професійній кар'єрі.

Спочатку суперником українця мав стати інший представник Швеції — Андреас Густафссон, однак він знявся з бою через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про результати 16-го ігрового дня ЧС-2026. Іспанія не пустила у плей-оф Уругвай.

Також Новини.LIVE писав про програму 17-го ігрового дня мундіалю, де гратимуть Аргентина, Англія, Хорватія та Португалія.

ММА UFC Даніїл Донченко
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
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