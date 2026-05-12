Донченко отримав наступний бій в UFC

Донченко отримав наступний бій в UFC

Дата публікації: 12 травня 2026 06:45
Українець Донченко отримав третій бій в UFC: відомий суперник
Даніїл Донченко — Андреас Густафссон. Фото: UFC

Український боєць напівсередньої ваги Даніїл Донченко проведе свій третій поєдинок в UFC. Організація остаточно сформувала кард турніру UFC Fight Night, який відбудеться 27 червня в Баку.

Про новий бій українця повідомив портал Новини.LIVE.

Даніїл Донченко. Фото: instagram.com/donchen.ko.daniil

Новий поєдинок Донченка

Наразі відомо, що суперником 24-річного українця стане представник Швеції Андреас Густафссон.

Густафссон потрапив до UFC після успішних виступів у Dana White’s Contender Series, а Донченко в 2025-му році виграв 33-й сезон реаліті-шоу The Ultimate Fighter.

Донченко вже встиг провести два бої в найсильнішій лізі світу та здобув дві перемоги. У вересні минулого року українець дебютував достроковою перемогою технічним нокаутом у першому раунді над Родріго Сезінанду.

Після цього в лютому Даніїл переміг рішенням суддів досвідченого американця Алекса Мороно.

Швед Густафссон також має два поєдинки в UFC. У дебютному бою він переміг Калінна Вільямса за очками, однак у вересні минулого року зазнав поразки технічним нокаутом у першому раунді від Ріната Фахретдінова.

Головною подією турніру UFC Fight Night у Баку стане поєдинок у легкій вазі між азербайджанцем Рафаелем Фізієвим та мексиканцем Мануелем Торресом.

Нагадаємо, через війну в Україні переговори щодо можливого приходу Андреа Мальдери до національної збірної ускладнилися.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що київське "Динамо" зіткнулося з проблемами під час спроби домовитися про трансфер одного з провідних нападників чемпіонату України.

ММА UFC Даніїл Донченко
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
