Українець Донченко знищив Сезінандо у фіналі The Ultimate Fighter — відео

Даніїл Донченко. Фото: instagram.com/donchen.ko.daniil

У Сан-Антоніо, США пройшов турнір Noche UFC Fight Night 259. На ньому також відбувся фінал реаліті-шоу The Ultimate Fighter у напівсередній вазі.

У фіналі 24-річний український напівсередньоваговик Даніїл Донченко (12-2) бився з бразильцем Родріго Сезінандо (8-2), повідомив портал Новини.LIVE.

Переможець шоу The Ultimate Fighter отримує контракт UFC як головний приз.

Донченко з командою та кубком переможця TUF 33. Фото: instagram.com/bigwoodmma702

Донченко знищив опонента

Бій мав відбутися на UFC 319 у серпні, але був перенесений в преліми на Frost Bank Center.

З перших секунд бою Донченко без розвідки пішов уперед з акцентованими ударами руками, після чого Сезінандо зробив тейкдаун, але українець швидко піднявся.

Даніїл продовжив тиснути, особливо ліктями. Один з них розсік брову бразильцю над лівим оком, відкривши кровотечу.

Після паузи через випадковий лоу-кік в заборонене місце Донченко відновив натиск і провів власний тейкдаун, забив суперника, відправив у нокдаун важкими влучаннями та змусив рефері Марка Гатлі втрутитися.

Результат поєдинку: перемога Донченка технічним нокаутом в першому раунді.

