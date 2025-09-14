Відео
Головна Спорт Українець вперше в історії виграв The Ultimate Fighter від UFC

Українець вперше в історії виграв The Ultimate Fighter від UFC

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 10:30
Українець Донченко знищив Сезінандо у фіналі The Ultimate Fighter — відео
Даніїл Донченко. Фото: instagram.com/donchen.ko.daniil

У Сан-Антоніо, США пройшов турнір Noche UFC Fight Night 259. На ньому також відбувся фінал реаліті-шоу The Ultimate Fighter у напівсередній вазі.

У фіналі 24-річний український напівсередньоваговик Даніїл Донченко (12-2) бився з бразильцем Родріго Сезінандо (8-2), повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Переможець шоу The Ultimate Fighter отримує контракт UFC як головний приз.

Даниил Донченко
Донченко з командою та кубком переможця TUF 33. Фото: instagram.com/bigwoodmma702

Донченко знищив опонента

Бій мав відбутися на UFC 319 у серпні, але був перенесений в преліми на Frost Bank Center.

З перших секунд бою Донченко без розвідки пішов уперед з акцентованими ударами руками, після чого Сезінандо зробив тейкдаун, але українець швидко піднявся.

Даніїл продовжив тиснути, особливо ліктями. Один з них розсік брову бразильцю над лівим оком, відкривши кровотечу.

Після паузи через випадковий лоу-кік в заборонене місце Донченко відновив натиск і провів власний тейкдаун, забив суперника, відправив у нокдаун важкими влучаннями та змусив рефері Марка Гатлі втрутитися.

Результат поєдинку: перемога Донченка технічним нокаутом в першому раунді.

 

Нагадаємо, раніше американець Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса та став абсолютним чемпіоном з боксу.

Також українець Сергій Богачук програв у реванші Брендану Адамсу.

ММА UFC змішані єдиноборства єдиноборства Даніїл Донченко
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
