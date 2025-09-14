Украинец Донченко уничтожил Сезинандо в финале The Ultimate Fighter — видео

Даниил Донченко. Фото: instagram.com/donchen.ko.daniil

В Сан-Антонио, США прошел турнир Noche UFC Fight Night 259. На нем также состоялся финал реалити-шоу The Ultimate Fighter в полусреднем весе.

В финале 24-летний украинский полусредневес Даниил Донченко (12-2) дрался с бразильцем Родриго Сезинандо (8-2), сообщил портал Новини.LIVE.

Победитель шоу The Ultimate Fighter получает контракт UFC в качестве главного приза.

Донченко с командой и кубком победителя TUF 33. Фото: instagram.com/bigwoodmma702

Донченко уничтожил оппонента

Бой должен был состояться на UFC 319 в августе, но был перенесен в прелимы на арене Frost Bank Center.

С первых секунд боя Донченко без разведки пошел вперед с акцентированными ударами руками, после чего Сезинандо сделал тейкдаун, но украинец быстро поднялся.

Даниил продолжил давить, особенно локтями. Один из них рассек бровь бразильцу над левым глазом, открыв кровотечение.

После паузы из-за случайного лоу-кика в запрещенное место Донченко возобновил натиск и провел собственный тейкдаун, забил соперника, отправил в нокдаун тяжелыми попаданиями и заставил рефери Марка Гатли вмешаться.

Результат поединка: победа Донченко техническим нокаутом в первом раунде.

