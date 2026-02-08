Донченко розгромив Мороно на UFC Fight Night 266 і отримав бонус

Українець Донченко у яскравому та "кривавому" стилі виграв другий бій в UFC
У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC Fight Night 266. У прелімах свій другий бій у UFC провів українець Даніїл Донченко.
Суперником українця став досвідчений американець Алекс Мороно, повідомив портал Новини.LIVE.
Big left hook along the fence 💥— UFC (@ufc) February 8, 2026
[ Daniil Donchenko | #UFCVegas113 | LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/6zQcC8GyGO
Донченко провів яскравий бій
Бій пройшов усю дистанцію, однак перебіг протистояння практично не залишав сумнівів щодо підсумку.
З перших секунд Донченко зробив акцент на лоу-кіках, методично розбиваючи передню ногу суперника та паралельно варіюючи атаки ударами з рук. Уже в першому раунді така тактика принесла результат — українець влучив лівим боковим і відправив Мороно в нокдаун, після чого завдав серії ударів у партері. Американець зумів дотягнути до гонгу, але зазнав серйозних ушкоджень.
Другий раунд минув у схожому ключі. Донченко продовжив контролювати хід бою, змусивши суперника змінювати стійку через біль у нозі. Мороно відповідав окремими небезпечними атаками, зокрема ліктем з розвороту, однак ініціатива залишалася за українцем.
У третьому раунді Донченко знову домінував і наприкінці поєдинку двічі відправив опонента в нокдаун.
Судді одностайно зафіксували перемогу українця — 30:26, 30:26 та 30:27.
A phenomenal 2nd performance in the Octagon 👏— UFC (@ufc) February 8, 2026
Daniil Donchenko's win streak extends to 7!
[ #UFCVegas113 | LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/w2hRbJ9snd
