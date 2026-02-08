Відео
Головна Спорт Українець Донченко у яскравому та "кривавому" стилі виграв другий бій в UFC

Українець Донченко у яскравому та "кривавому" стилі виграв другий бій в UFC

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 10:20
Донченко розгромив Мороно на UFC Fight Night 266 і отримав бонус
Даніїл Донченко з командою. Фото: instagram.com/bigwoodmma702

У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC Fight Night 266. У прелімах свій другий бій у UFC провів українець Даніїл Донченко.

Суперником українця став досвідчений американець Алекс Мороно, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Донченко провів яскравий бій

Бій пройшов усю дистанцію, однак перебіг протистояння практично не залишав сумнівів щодо підсумку.

З перших секунд Донченко зробив акцент на лоу-кіках, методично розбиваючи передню ногу суперника та паралельно варіюючи атаки ударами з рук. Уже в першому раунді така тактика принесла результат — українець влучив лівим боковим і відправив Мороно в нокдаун, після чого завдав серії ударів у партері. Американець зумів дотягнути до гонгу, але зазнав серйозних ушкоджень.

Другий раунд минув у схожому ключі. Донченко продовжив контролювати хід бою, змусивши суперника змінювати стійку через біль у нозі. Мороно відповідав окремими небезпечними атаками, зокрема ліктем з розвороту, однак ініціатива залишалася за українцем.

У третьому раунді Донченко знову домінував і наприкінці поєдинку двічі відправив опонента в нокдаун.

Судді одностайно зафіксували перемогу українця — 30:26, 30:26 та 30:27.

Нагадаємо, вихованець "Динамо" Ілля Забарний здивував дружину красивим та романтичним вчинком.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик підтримав Кріштіану Роналду у важливий для португальця день.

ММА UFC змішані єдиноборства єдиноборства Даніїл Донченко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
