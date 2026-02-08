Видео
Главная Спорт Украинец Донченко в ярком и "кровавом" стиле выиграл второй бой в UFC

Украинец Донченко в ярком и "кровавом" стиле выиграл второй бой в UFC

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 10:20
Донченко разгромил Мороно на UFC Fight Night 266 и получил бонус
Даниил Донченко с командой. Фото: instagram.com/bigwoodmma702

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 266. В прелимах свой второй бой в UFC провел украинец Даниил Донченко.

Соперником украинца стал опытный американец Алекс Мороно, сообщил портал Новини.LIVE.

Донченко провел яркий бой

Бой прошел всю дистанцию, однако ход противостояния практически не оставлял сомнений относительно итога.

С первых секунд Донченко сделал акцент на лоу-киках, методично разбивая переднюю ногу соперника и параллельно варьируя атаки ударами с рук. Уже в первом раунде такая тактика принесла результат — украинец попал левым боковым и отправил Мороно в нокдаун, после чего нанес серии ударов в партере. Американец сумел дотянуть до гонга, но получил серьезные повреждения.

Второй раунд прошел в похожем ключе. Донченко продолжил контролировать ход боя, заставив соперника менять стойку из-за боли в ноге. Мороно отвечал отдельными опасными атаками, в частности локтем с разворота, однако инициатива оставалась за украинцем.

В третьем раунде Донченко снова доминировал и в конце поединка дважды отправил оппонента в нокдаун.

Судьи единогласно зафиксировали победу украинца — 30:26, 30:26 и 30:27.

ММА UFC смешанные единоборства единоборства Даниил Донченко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
