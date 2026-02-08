Донченко разгромил Мороно на UFC Fight Night 266 и получил бонус

Украинец Донченко в ярком и "кровавом" стиле выиграл второй бой в UFC
В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 266. В прелимах свой второй бой в UFC провел украинец Даниил Донченко.
Соперником украинца стал опытный американец Алекс Мороно, сообщил портал Новини.LIVE.
Большой левый хук вдоль забора 💥- UFC (@ufc) February 8, 2026
[ Daniil Donchenko | #UFCVegas113 | LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/6zQcC8GyGO
Донченко провел яркий бой
Бой прошел всю дистанцию, однако ход противостояния практически не оставлял сомнений относительно итога.
С первых секунд Донченко сделал акцент на лоу-киках, методично разбивая переднюю ногу соперника и параллельно варьируя атаки ударами с рук. Уже в первом раунде такая тактика принесла результат — украинец попал левым боковым и отправил Мороно в нокдаун, после чего нанес серии ударов в партере. Американец сумел дотянуть до гонга, но получил серьезные повреждения.
Второй раунд прошел в похожем ключе. Донченко продолжил контролировать ход боя, заставив соперника менять стойку из-за боли в ноге. Мороно отвечал отдельными опасными атаками, в частности локтем с разворота, однако инициатива оставалась за украинцем.
В третьем раунде Донченко снова доминировал и в конце поединка дважды отправил оппонента в нокдаун.
Судьи единогласно зафиксировали победу украинца — 30:26, 30:26 и 30:27.
Феноменальное 2-е выступление в Октагоне 👏- UFC (@ufc) 8 февраля 2026 г.
Победная серия Даниила Донченко продлевается до 7!
[ #UFCVegas113 | LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/w2hRbJ9snd
