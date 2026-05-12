Украинец Донченко получил третий бой в UFC: известен соперник

Даниил Донченко — Андреас Густафссон.

Украинский боец полусреднего веса Даниил Донченко проведет свой третий поединок в UFC. Организация окончательно сформировала кард турнира UFC Fight Night, который состоится 27 июня в Баку.

О новом бое украинца сообщил портал Новини.LIVE.

Новый поединок Донченко

На данный момент известно, что соперником 24-летнего украинца станет представитель Швеции Андреас Густафссон.

Густафссон попал в UFC после успешных выступлений в Dana White's Contender Series, а Донченко в 2025-м году выиграл 33-й сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Донченко уже успел провести два боя в сильнейшей лиге мира и одержал две победы. В сентябре прошлого года украинец дебютировал досрочной победой техническим нокаутом в первом раунде над Родриго Сезинанду.

После этого в феврале Даниил победил решением судей опытного американца Алекса Мороно.

Швед Густафссон также имеет два поединка в UFC. В дебютном бою он победил Калинна Уильямса по очкам, однако в сентябре прошлого года потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Рината Фахретдинова.

Главным событием турнира UFC Fight Night в Баку станет поединок в легком весе между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом.

