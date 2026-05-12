Донченко получил следующий бой в UFC

Донченко получил следующий бой в UFC

Дата публикации 12 мая 2026 06:45
Украинец Донченко получил третий бой в UFC: известен соперник
Даниил Донченко — Андреас Густафссон. Фото: UFC

Украинский боец полусреднего веса Даниил Донченко проведет свой третий поединок в UFC. Организация окончательно сформировала кард турнира UFC Fight Night, который состоится 27 июня в Баку.

О новом бое украинца сообщил портал Новини.LIVE.

Даниил Донченко
Даниил Донченко. Фото: instagram.com/donchen.ko.daniil

Новый поединок Донченко

На данный момент известно, что соперником 24-летнего украинца станет представитель Швеции Андреас Густафссон.

Густафссон попал в UFC после успешных выступлений в Dana White's Contender Series, а Донченко в 2025-м году выиграл 33-й сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Донченко уже успел провести два боя в сильнейшей лиге мира и одержал две победы. В сентябре прошлого года украинец дебютировал досрочной победой техническим нокаутом в первом раунде над Родриго Сезинанду.

Читайте также:

После этого в феврале Даниил победил решением судей опытного американца Алекса Мороно.

Швед Густафссон также имеет два поединка в UFC. В дебютном бою он победил Калинна Уильямса по очкам, однако в сентябре прошлого года потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Рината Фахретдинова.

Главным событием турнира UFC Fight Night в Баку станет поединок в легком весе между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом.

Напомним, из-за войны в Украине переговоры о возможном приходе Андреа Мальдеры в национальную сборную усложнились.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что киевское "Динамо" столкнулось с проблемами при попытке договориться о трансфере одного из ведущих нападающих чемпионата Украины.

ММА UFC Даниил Донченко
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
