Украинская боксерша Кира Макогоненко. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Украинская боксерша Кира Макогоненко рассказала, что получала предложение сменить гражданство и представлять Соединенные Штаты Америки на международных соревнованиях. Однако 18-летняя чемпионка мира отказалась от такой возможности, объяснив свое решение желанием оставаться верной Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Радио Свобода".

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Кира Макогоненко. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Макогоненко отказалась выступать за США

Украинская боксерша подчеркнула, что для нее принципиально важно представлять родную страну на международной арене.

"Я не хочу предавать ни себя, ни свои принципы, ни свою страну. И хочу так же выступать под нашим флагом", — заявила Макогоненко.

По словам боксерши, полномасштабная война стала для нее дополнительной мотивацией к спортивным победам.

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"Война очень мотивирует меня выступать, боксировать и представлять Украину на международных соревнованиях. Чтобы наш гимн звучал на весь мир, чтобы наш флаг поднимался и все видели, какая у нас сильная страна, какие у нас сильные люди. С гордостью представляю нашу Украину", — подчеркнула спортсменка.

В октябре 18-летняя украинка завоевала золотую медаль чемпионата мира по боксу среди спортсменов в возрасте до 19 лет.

В решающем поединке весовой категории до 54 кг Макогоненко встретилась с представительницей Китая Сируй Ян. Украинская боксерша победила соперницу и стала чемпионкой мира в своей возрастной категории.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал о победе 16-летнего сына Василия Ломаченко на любительском турнире по боксу в Пуэрто-Рико.

Также Новини.LIVE писал, что ранее стало известно о решении WBC, которое может отложить поединок Александра Усика с Давидом Бенавидесом.