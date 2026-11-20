Українська боксерка Кіра Макогоненко. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Українська боксерка Кіра Макогоненко розповіла, що отримувала пропозицію змінити громадянство та представляти Сполучені Штати Америки на міжнародних змаганнях. Однак 18-річна чемпіонка світу відмовилася від такої можливості, пояснивши своє рішення бажанням залишатися вірною Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Радіо Свобода".

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Кіра Макогоненко. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Макогоненко відмовилася виступати за США

Українська боксерка наголосила, що для неї принципово важливо представляти рідну країну на міжнародній арені.

"Я не хочу зраджувати ні себе, ні свої принципи, ні свою країну. І хочу так само виступати з нашим прапором", — заявила Макогоненко.

За словами боксерки, повномасштабна війна стала для неї додатковою мотивацією до спортивних перемог.

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"Війна дуже мотивує мене виступати, боксувати та представляти Україну на міжнародних змаганнях. Щоб наш гімн лунав на увесь світ, щоб наш прапор підіймався і всі бачили, яка у нас сильна країна, які у нас сильні люди. З гордістю представляю нашу Україну", — наголосила спортсменка.

У жовтні 18-річна українка здобула золоту медаль чемпіонату світу з боксу серед спортсменів віком до 19 років.

У вирішальному поєдинку вагової категорії до 54 кг Макогоненко зустрілася з представницею Китаю Сіруй Ян. Українська боксерка перемогла суперницю та стала чемпіонкою світу у своїй віковій категорії.

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