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Головна Спорт Син Ломаченка виграв турнір з боксу в Пуерто-Рико

Син Ломаченка виграв турнір з боксу в Пуерто-Рико

Ua ru
13 листопада 2026 20:47
Син Ломаченка переміг на турнірі в Пуерто-Рико: реакція WBO кадр з відео
Український боксер Василь Ломаченко. Фото: кадр з відео

У листопаді 16-річний син колишнього чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка Анатолій здобув перемогу на аматорському турнірі в Пуерто-Рико. Його виступ привернув увагу президента Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олів'єрі, який особисто спостерігав за поєдинком юного спортсмена та висловився про його перспективи.

Про це Олів'єрі розповів в інтерв'ю пуерториканському виданню El Vocero, передає Новини.LIVE.

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Василий Ломаченко
Василь Ломаченко на боксерському шоу в Пуерто-Рико. Фото: кадр з відео

Син Ломаченка переміг на боксерському турнірі

За словами президента WBO, він нещодавно бачив виступ 16-річного сина українського боксера на аматорських змаганнях.

"Я вже бачив його в бою — цими днями він переміг на аматорському турнірі. Можливий наступник Ломаченка, уявляєте?" — зазначив Олів'єрі.

Функціонер не уточнив, у якій ваговій категорії виступав юний боксер.

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Олів'єрі також розповів, що Василь Ломаченко добре почувається на острові, де йому подобаються клімат, місцеві жителі та кухня.

"Ломаченку подобаються клімат Пуерто-Рико та місцеві люди. Йому також подобається тутешня їжа: тостонес — смажені скибочки зелених плантанів, рис із квасолею, а ще — боксерська атмосфера. Ломаченко почувається як удома", — сказав президент WBO.

Зазначимо, Ломаченко у 2027 році може повернутися на ринг. Раніше він вже підписав контракт з Top Rank.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв про рішення WBC, яке може відтермінувати поєдинок Олександра Усика з Давідом Бенавідесом. Організація визначила австралійця Джея Опетаю обов'язковим претендентом на титул у першій важкій вазі. Через це потенційна зустріч українця з американцем може відбутися не раніше осені 2027 року.

Також Новини.LIVE писав, що 18-річна Кіра Макогоненко стала чемпіонкою світу з боксу серед спортсменок до 19 років. На турнірі в чорногорській Будві українка здобула золоту медаль у ваговій категорії до 54 кг.

бокс Василь Ломаченко аматорський бокс професійний бокс боксер
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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