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Главная Спорт Сын Ломаченко выиграл турнир по боксу в Пуэрто-Рико

Сын Ломаченко выиграл турнир по боксу в Пуэрто-Рико

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13 ноября 2026 20:47
Сын Ломаченко победил на турнире в Пуэрто-Рико: реакция WBO кадр из видео
Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: кадр из видео

В ноябре 16-летний сын бывшего чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко Анатолий одержал победу на любительском турнире в Пуэрто-Рико. Его выступление привлекло внимание президента Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери, который лично наблюдал за поединком юного спортсмена и высказался о его перспективах.

Об этом Оливьери рассказал в интервью пуэрториканскому изданию El Vocero, передает Новини.LIVE.

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко на боксерском шоу в Пуэрто-Рико. Фото: кадр из видео

Сын Ломаченко победил на боксерском турнире

По словам президента WBO, он недавно видел выступление 16-летнего сына украинского боксера на любительских соревнованиях.

"Я уже видел его в бою — на днях он победил на любительском турнире. Возможный преемник Ломаченко, представляете?" — отметил Оливьери.

Функционер не уточнил, в какой весовой категории выступал юный боксер.

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Семья Ломаченко находится в Пуэрто-Рико

Оливьери также рассказал, что Василий Ломаченко хорошо чувствует себя на острове, где ему нравятся климат, местные жители и кухня.

"Ломаченко нравятся климат Пуэрто-Рико и местные жители. Ему также нравится здешняя еда: тостонес — жареные ломтики зеленых плантанов, рис с фасолью, а еще — боксерская атмосфера. Ломаченко чувствует себя как дома", — сказал президент WBO.

Отметим, что Ломаченко в 2027 году может вернуться на ринг. Ранее он уже подписал контракт с Top Rank.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал о решении WBC, которое может отложить поединок Александра Усика с Давидом Бенавидесом. Организация определила австралийца Джея Опетаю обязательным претендентом на титул в первом тяжелом весе. Из-за этого потенциальная встреча украинца с американцем может состояться не раньше осени 2027 года.

Также Новини.LIVE писал, что 18-летняя Кира Макогоненко стала чемпионкой мира по боксу среди спортсменок до 19 лет. На турнире в черногорской Будве украинка завоевала золотую медаль в весовой категории до 54 кг.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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