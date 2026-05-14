Макогоненко заявила о предложениях от Усика и Джейка Пола

Кира Макогоненко. Фото: ФК "Полесье"

Украинская боксерка Кира Макогоненко поделилась подробностями относительно своего будущего в профессиональном боксе. Спортсменка рассказала, что уже получила несколько предложений о сотрудничестве от звезд бокса.

Об этом Макогоненко заявила в интервью YouTube-каналу "ТАЙК МАЙСОН", сообщает портал Новини.LIVE.

Макогоненко получила предложения от Усика и Джейка Пола

По словам Макогоненко, интерес к ней проявили американский блогер Джейк Пол, абсолютная чемпионка мира Кларисса Шилдс, а также объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

"Да, есть предложения от Джейка Пола, Клариссы Шилдс и Александра Усика. Я всем благодарна за то, что они это все предлагают, помогают. Александр уже помогал и помогает мне, нашей команде", — сказала Макогоненко.

Также боксерка намекнула, что может выступить на будущих вечерах бокса, которые команда Усика планирует провести в ближайшее время. В то же время окончательного решения о сотрудничестве с конкретным промоутером она пока не объявила.

Макогоненко недавно начала профессиональную карьеру и дебютировала 21 марта на вечере бокса Rising Stars от Usyk 17 Promotions. Также она появлялась на публике во время медийных мероприятий перед боями Усика.

