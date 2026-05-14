Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Макогоненко получила предложения от Джейка Пола и Усика

Макогоненко получила предложения от Джейка Пола и Усика

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 18:51
Макогоненко заявила о предложениях от Усика и Джейка Пола
Кира Макогоненко. Фото: ФК "Полесье"

Украинская боксерка Кира Макогоненко поделилась подробностями относительно своего будущего в профессиональном боксе. Спортсменка рассказала, что уже получила несколько предложений о сотрудничестве от звезд бокса.

Об этом Макогоненко заявила в интервью YouTube-каналу "ТАЙК МАЙСОН", сообщает портал Новини.LIVE.

Макогоненко получила предложения от Усика и Джейка Пола

По словам Макогоненко, интерес к ней проявили американский блогер Джейк Пол, абсолютная чемпионка мира Кларисса Шилдс, а также объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

"Да, есть предложения от Джейка Пола, Клариссы Шилдс и Александра Усика. Я всем благодарна за то, что они это все предлагают, помогают. Александр уже помогал и помогает мне, нашей команде", — сказала Макогоненко.

Также боксерка намекнула, что может выступить на будущих вечерах бокса, которые команда Усика планирует провести в ближайшее время. В то же время окончательного решения о сотрудничестве с конкретным промоутером она пока не объявила.

Читайте также:

Макогоненко недавно начала профессиональную карьеру и дебютировала 21 марта на вечере бокса Rising Stars от Usyk 17 Promotions. Также она появлялась на публике во время медийных мероприятий перед боями Усика.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал об эффектном образе невесты Криштиану Роналду, которая поразила поклонников фото в бикини.

Также Новини.LIVE сообщал, что лидер сборной Украины потерял бронь на фоне сложных переговоров по продлению контракта.

Кира Макогоненко профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации