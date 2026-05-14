Головна Спорт Макогоненко отримала пропозиції від Джейка Пола та Усика

Дата публікації: 14 травня 2026 18:51
Макогоненко заявила про пропозиції від Усика та Джейка Пола
Кіра Макогоненко. Фото: ФК "Полісся"

Українська боксерка Кіра Макогоненко поділилася подробицями щодо свого майбутнього у професійному боксі. Спортсменка розповіла, що вже отримала кілька пропозицій про співпрацю від зірок боксу.

Про це Макогоненко заявила в інтерв’ю YouTube-каналу "ТАЙК МАЙСОН", повідомляє портал Новини.LIVE.

За словами Макогоненко, інтерес до неї виявили американський блогер Джейк Пол, абсолютна чемпіонка світу Кларісса Шілдс, а також об’єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик.

"Так, є пропозиції від Джейка Пола, Кларісси Шілдс та Олександра Усика. Я всім вдячна за те, що вони це все пропонують, допомагають. Олександр уже допомагав і допомагає мені, нашій команді", — сказала Макогоненко.

Також боксерка натякнула, що може виступити на майбутніх вечорах боксу, які команда Усика планує провести найближчим часом. Водночас остаточного рішення щодо співпраці з конкретним промоутером вона поки не оголосила.

Макогоненко нещодавно розпочала професійну кар’єру і дебютувала 21 березня на вечорі боксу Rising Stars від Usyk 17 Promotions. Також вона з’являлася на публіці під час медійних заходів перед боями Усика.

Кіра Макогоненко професійний бокс українські боксери
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
