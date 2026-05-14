Головна Спорт Макогоненку запропонували змінити громадянство і виступати за іншу країну

Дата публікації: 14 травня 2026 15:04
Макогоненко відповіла на пропозицію змінити спортивне громадянство
Кіра Макогоненко у звичайному житті. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Зірка українського боксу Кіра Макогоненко розповіла, що неодноразово отримувала пропозиції змінити спортивне громадянство. Вони надходили як на початку повномасштабної війни, так і після міжнародних змагань. Спортсменці обіцяли фінансову підтримку, житло та контракти в обмін на виступи за іншу країну.

Макогоненко відмовилася від пропозицій США та Австралії, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Майк Тайсон".

За словами спортсменки, найчастіше представники інших країн виходять на зв'язок через її батька, проте повідомлення надходять і безпосередньо в особисті соцмережі. Попри ажіотаж навколо очікувань від її кар'єри, Кіра Макогоненко не планує переїжджати в іншу країну навіть заради вигідних умов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що Макогоненко думає про своє майбутнє

"Є пропозиції, щоб я боксувала за іншу країну. Кажуть, що будуть і гроші, і квартири, і все інше, але я від цього відмовляюся. І Австралія, і США, пропозицій багато. Скільки б не пропонували, я ніколи не погоджуся, я за Україну", — заявила Кіра Макогоненко.

У березні 2026 року молода спортсменка дебютувала в професійному боксі на вечорі Rising Stars від промоутерської компанії Usyk 17 Promotions. Кіра Макогоненко вважається однією з найперспективніших молодих зірок у жіночому боксі.

бокс Кіра Макогоненко українські боксери
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
