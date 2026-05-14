Макогоненко ответила на предложение сменить спортивное гражданство

Кира Макогоненко в обычной жизни.

Звезда украинского бокса Кира Макогоненко рассказала, что неоднократно получала предложения сменить спортивное гражданство. Они поступали как в начале полномасштабной войны, так и после международных соревнований. Спортсменке обещали финансовую поддержку, жилье и контракты в обмен на выступления за другую страну.

Макогоненко отказалась от предложений США и Австралии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Майк Тайсон".

По словам спортсменки, чаще всего представители других стран выходят на связь через ее отца, однако сообщения поступают и напрямую в личные соцсети. Несмотря на ажиотаж вокруг ожиданий от ее карьеры, Кира Макогоненко не планирует переезжать в другую страну даже ради выгодных условий.

Что Макогоненко думает о своем будущем

"Есть предложения, чтобы я боксировала за другую страну. Говорят, что будут и деньги, и квартиры, и все остальное, но я от этого отказываюсь. И Австралия, и США, предложений много. Сколько бы ни предлагали, я никогда не соглашусь, я за Украину", — заявила Кира Макогоненко.

В марте 2026 года молодая спортсменка дебютировала в профессиональном боксе на вечере Rising Stars от промоутерской компании Usyk 17 Promotions. Кира Макогоненко считается одной из самых перспективных молодых звезд в женском боксе.

