Главная Спорт Макогоненко предложили сменить гражданство и выступать за другую страну

Дата публикации 14 мая 2026 15:04
Макогоненко ответила на предложение сменить спортивное гражданство
Кира Макогоненко в обычной жизни. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Звезда украинского бокса Кира Макогоненко рассказала, что неоднократно получала предложения сменить спортивное гражданство. Они поступали как в начале полномасштабной войны, так и после международных соревнований. Спортсменке обещали финансовую поддержку, жилье и контракты в обмен на выступления за другую страну.

Макогоненко отказалась от предложений США и Австралии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Майк Тайсон". 

По словам спортсменки, чаще всего представители других стран выходят на связь через ее отца, однако сообщения поступают и напрямую в личные соцсети. Несмотря на ажиотаж вокруг ожиданий от ее карьеры, Кира Макогоненко не планирует переезжать в другую страну даже ради выгодных условий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что Макогоненко думает о своем будущем 

"Есть предложения, чтобы я боксировала за другую страну. Говорят, что будут и деньги, и квартиры, и все остальное, но я от этого отказываюсь. И Австралия, и США, предложений много. Сколько бы ни предлагали, я  никогда не соглашусь, я за Украину", — заявила Кира Макогоненко.

В марте 2026 года молодая спортсменка дебютировала в профессиональном боксе на вечере Rising Stars от промоутерской компании Usyk 17 Promotions. Кира Макогоненко считается одной из самых перспективных молодых звезд в женском боксе. 

бокс Кира Макогоненко украинские боксеры
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
