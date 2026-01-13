Манчестер Юнайтед назначил своего экс-игрока новым главным тренером

Майкл Каррик. Фото: "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с преемником Рубена Аморима. Новым главным тренером команды станет Майкл Каррик.

О назначении сообщила пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

Реклама

Читайте также:

"МЮ" назначил молодого тренера

Контракт с 42-летним специалистом подписан до завершения текущего сезона. Руководство клуба остановилось на кандидатуре Каррика как на временном решении до лета.

Каррик уже имел опыт работы с первой командой "Юнайтед". В 2021 году он исполнял обязанности главного тренера после отставки Уле Гуннара Сульшера. Тогда команда обыграла "Арсенал" и "Вильярреал", а также сыграла вничью с "Челси".

Как футболист Каррик провел 316 матчей за "МЮ". В составе клуба он пять раз становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

После объявления о назначении Каррик заявил, что хорошо понимает требования и стандарты клуба и сосредоточен на том, чтобы максимально реализовать потенциал нынешнего состава. По его словам, команда способна бороться за результат уже в этом сезоне.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея 32 очка после 21 матча.

Напомним, ранее олимпийская призерка Анна Ризатдинова рассказала о любви депутатов к гимнасткам.

Отметим, что Илья Забарный прокомментировал позорное выступление в Кубке Франции.