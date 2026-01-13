Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Манчестер Юнайтед получил нового главного тренера

Манчестер Юнайтед получил нового главного тренера

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 23:53
Манчестер Юнайтед назначил своего экс-игрока новым главным тренером
Майкл Каррик. Фото: "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с преемником Рубена Аморима. Новым главным тренером команды станет Майкл Каррик.

О назначении сообщила пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

Реклама
Читайте также:

"МЮ" назначил молодого тренера

Контракт с 42-летним специалистом подписан до завершения текущего сезона. Руководство клуба остановилось на кандидатуре Каррика как на временном решении до лета.

Каррик уже имел опыт работы с первой командой "Юнайтед". В 2021 году он исполнял обязанности главного тренера после отставки Уле Гуннара Сульшера. Тогда команда обыграла "Арсенал" и "Вильярреал", а также сыграла вничью с "Челси".

Как футболист Каррик провел 316 матчей за "МЮ". В составе клуба он пять раз становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

После объявления о назначении Каррик заявил, что хорошо понимает требования и стандарты клуба и сосредоточен на том, чтобы максимально реализовать потенциал нынешнего состава. По его словам, команда способна бороться за результат уже в этом сезоне.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея 32 очка после 21 матча.

Напомним, ранее олимпийская призерка Анна Ризатдинова рассказала о любви депутатов к гимнасткам.

Отметим, что Илья Забарный прокомментировал позорное выступление в Кубке Франции.

футбол Манчестер Юнайтед тренер АПЛ Майкл Каррик
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации