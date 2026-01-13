Відео
Головна Спорт Манчестер Юнайтед отримав нового головного тренера

Манчестер Юнайтед отримав нового головного тренера

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 23:53
Манчестер Юнайтед призначив свого ексгравця новим головним тренером
Майкл Каррік. Фото: "Манчестер Юнайтед"

Керівництво "Манчестер Юнайтед" визначилося з наступником Рубена Аморіма. Новим головним тренером команди стане Майкл Каррік.

Про призначення повідомила пресслужба "Манчестер Юнайтед".

Читайте також:

"МЮ" призначив молодого тренера

Контракт із 42-річним фахівцем підписано до завершення поточного сезону. Керівництво клубу зупинилося на кандидатурі Карріка як на тимчасовому рішенні до літа.

Каррік уже мав досвід роботи з першою командою "Юнайтед". У 2021 році він виконував обов’язки головного тренера після відставки Уле Гуннара Сульшера. Тоді команда обіграла "Арсенал" і "Вільярреал", а також зіграла внічию з "Челсі".

Як футболіст Каррік провів 316 матчів за "МЮ". У складі клубу він п’ять разів ставав чемпіоном Англії, вигравав Лігу чемпіонів, Лігу Європи та клубний чемпіонат світу.

Після оголошення про призначення Каррік заявив, що добре розуміє вимоги та стандарти клубу й зосереджений на тому, щоб максимально реалізувати потенціал нинішнього складу. За його словами, команда здатна боротися за результат уже в цьому сезоні.

Наразі "Манчестер Юнайтед" посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 32 очки після 21 матчу.

футбол Манчестер Юнайтед тренер АПЛ Майкл Каррік
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
