Україна
Головна Спорт МЮ звільнив Аморіма і тепер виплатить йому величезні відступні

МЮ звільнив Аморіма і тепер виплатить йому величезні відступні

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 20:26
Манчестер Юнайтед заплатить Аморіму неймовірні кошти після звільнення
Рубен Аморім. Фото: Reuters

Рубен Аморім був звільнений з посади головного тренера "Манчестер Юнайтед" після 14 місяців у клубі. Причиною рішення були гра команди та результати.

При цьому, "Манчестер Юнайтед" буде вимушений заплатити відступні Аморіму, повідомив портал talkSPORT.

Читайте також:
Скільки "МЮ" заплатить Аморіму

За інформацією джерела, річна зарплата Аморіма в англійському клубі становила 7,73 млн євро. За час роботи в Манчестері фахівець загалом заробив близько 9 млн євро.

Водночас контрактні умови передбачають, що після звільнення тренер має отримати повну суму до завершення угоди. Йдеться про ще 11,6 млн євро, які клуб зобов’язаний виплатити незалежно від припинення співпраці.

Окремою статтею витрат стала компенсація попередньому клубу Аморіма. Під час призначення тренера "Манчестер Юнайтед" заплатив "Спортингу" 10,96 млн євро.

Таким чином, сукупні витрати "МЮ" на португальського спеціаліста сягнуть 31,56 млн євро.

Нагадаємо, 18-річний український талановитий футболіст відновився після перелому руки.

Також раніше ексгравець "Динамо" Олександр Алієв залишив послання Кирилу Буданову.

футбол Манчестер Юнайтед звільнення АПЛ Рубен Аморім
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
