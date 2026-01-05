Манчестер Юнайтед заплатит Амориму невероятные средства после увольнения

Рубен Аморим. Фото: Reuters

Рубен Аморим был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" после 14 месяцев в клубе. Причиной решения были игра команды и результаты.

При этом, "Манчестер Юнайтед" будет вынужден заплатить отступные Амориму, сообщил портал talkSPORT.

Сколько "МЮ" заплатит Амориму

По информации источника, годовая зарплата Аморима в английском клубе составляла 7,73 млн евро. За время работы в Манчестере специалист в целом заработал около 9 млн евро.

В то же время контрактные условия предусматривают, что после увольнения тренер должен получить полную сумму до завершения сделки. Речь идет о еще 11,6 млн евро, которые клуб обязан выплатить независимо от прекращения сотрудничества.

Отдельной статьей расходов стала компенсация предыдущему клубу Аморима. При назначении тренера "Манчестер Юнайтед" заплатил "Спортингу" 10,96 млн евро.

Таким образом, совокупные расходы "МЮ" на португальского специалиста достигнут 31,56 млн евро.

