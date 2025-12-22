Відео
Головна Спорт Рой Кін побачив системну проблему в грі Манчестер Юнайтед

Рой Кін побачив системну проблему в грі Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 14:01
Рой Кін розкритикував Манчестер Юнайтед після історичної поразки
Рой Кін у студії після матчу. Фото: скріншот YouTube

Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" Рой Кін різко висловився про виступ команди в матчі 17-го туру Прем'єр-ліги проти "Астон Вілли", який завершився поразкою з рахунком 1:2. На думку експерта, проблеми "червоних дияволів" мають не епізодичний, а системний характер.

Екскапітан "Манчестер Юнайтед" в інтерв'ю Sky Sports звернув увагу на дії футболістів без м'яча та рівень відповідальності окремих гравців.

Рой Кін наголосив, що гравці "МЮ" занадто часто припускаються ризикованих рішень, за які суперники закономірно карають, особливо в матчах проти організованих команд.

Бруну Фернандеш
Капітан "МЮ" Бруну Фернандеш. Фото: Reuters/Paul Childs

Кін вважає гру "Юнайтед" тривожним сигналом

Колишній півзахисник дав зрозуміти, що за всіх сильних сторін "червоних дияволів", без належної роботи в оборонних фазах команда не може претендувати на статус топклубу. Він зазначив, що подібні помилки підривають довіру вболівальників і партнерів по команді, а поразки стають логічним наслідком такого підходу.

"Потрібно засукати рукава. Занадто багато гравців просто не роблять достатньо. Без м'яча ця команда — одна з найгірших у лізі, і якщо хочеш бути топфутболістом, ти зобов'язаний вміти працювати без м'яча", — заявив Рой Кін.

За підсумками 17 матчів АПЛ "Манчестер Юнайтед" посідає 7 місце в турнірній таблиці та відстає від зони єврокубків на три бали.

спорт футбол Манчестер Юнайтед Англійська Прем'єр-ліга Рубен Аморім
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
