Рой Кин раскритиковал Манчестер Юнайтед после исторического поражения

Рой Кин в студии после матча. Фото: скриншот YouTube

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин резко высказался о выступлении команды в матче 17-го тура Премьер-лиги против "Астон Виллы", который завершился поражением со счетом 1:2. По мнению эксперта, проблемы "красных дьяволов" носят не эпизодический, а системный характер.

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" в интервью Sky Sports обратил внимание на действия футболистов без мяча и уровень ответственности отдельных игроков.

Рой Кин подчеркнул, что игроки "МЮ" слишком часто допускает рискованные решения, за которые соперники закономерно наказывают, особенно в матчах против организованных команд.

Капитан "МЮ" Бруну Фернандеш. Фото: Reuters/Paul Childs

Кин считает игру "Юнайтед" тревожным сигналом

Бывший полузащитник дал понять, что при всех сильных сторонах "красных дьяволов", без должной работы в оборонительных фазах команда не может претендовать на статус топ-клуба. Он отметил, что подобные ошибки подрывают доверие болельщиков и партнеров по команде, а поражения становятся логичным следствием такого подхода.

"Нужно засучить рукава. Слишком много игроков просто не делают достаточно. Без мяча эта команда — одна из худших в лиге, и если хочешь быть топ-футболистом, ты обязан уметь работать без мяча", — заявил Рой Кин.

По итогам 17 матчей АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 7 место в турнирной таблице и отстает от зоны еврокубков на три балла.

