Главная Спорт Рой Кин увидел системную проблему в игре Манчестер Юнайтед

Рой Кин увидел системную проблему в игре Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 14:01
Рой Кин раскритиковал Манчестер Юнайтед после исторического поражения
Рой Кин в студии после матча. Фото: скриншот YouTube

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин резко высказался о выступлении команды в матче 17-го тура Премьер-лиги против "Астон Виллы", который завершился поражением со счетом 1:2. По мнению эксперта, проблемы "красных дьяволов" носят не эпизодический, а системный характер.

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" в интервью Sky Sports обратил внимание на действия футболистов без мяча и уровень ответственности отдельных игроков. 

Читайте также:

Рой Кин подчеркнул, что игроки "МЮ" слишком часто допускает рискованные решения, за которые соперники закономерно наказывают, особенно в матчах против организованных команд. 

Бруну Фернандеш
Капитан "МЮ" Бруну Фернандеш. Фото: Reuters/Paul Childs

Кин считает игру "Юнайтед" тревожным сигналом

Бывший полузащитник дал понять, что при всех сильных сторонах "красных дьяволов", без должной работы в оборонительных фазах команда не может претендовать на статус топ-клуба. Он отметил, что подобные ошибки подрывают доверие болельщиков и партнеров по команде, а поражения становятся логичным следствием такого подхода.

"Нужно засучить рукава. Слишком много игроков просто не делают достаточно. Без мяча эта команда — одна из худших в лиге, и если хочешь быть топ-футболистом, ты обязан уметь работать без мяча", — заявил Рой Кин. 

По итогам 17 матчей АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 7 место в турнирной таблице и отстает от зоны еврокубков на три балла. 

Напомним, Андрей Ярмоленко рассказал правду об интересе к нему известного зарубежного клуба. 

Капитан сборной Англии Харри Кейн стал абсолютным рекордсменом "Баварии" по важному показателю. 

Боксер Александр Усик с сарказмом обратился к Тайсону Фьюри, вспомнив историю их противостояния. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
