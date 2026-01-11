Украинец Гаврюк впервые завоевал медаль Кубка мира по лыжной акробатике

Ян Гаврюк. Фото: Getty Images

Меньше чем за месяц до Олимпийских игр-2026 в зимних видах спорта активно проходят этапы Кубков мира. В этом сезоне их используют для подготовки к ОИ-2026, которые пройдут в феврале.

На этот раз представитель сборной Украины выиграл медаль этапа Кубка мира по лыжной акробатике, сообщило "Суспільне".

Гаврюк выиграл медаль Кубка мира

Украинский фристайлист Гаврюк впервые в карьере завоевал медаль Кубка мира по лыжной акробатике. Это произошло на этапе в американском Лейк-Плэсиде.

В суперфинале украинец набрал 94,12 балла, что стало его личным рекордом на уровне Кубка мира. Опередил Гаврюка лишь представитель Китая Синьди Ван, а третье место занял его соотечественник Ци Гуанпу.

Квалификация для сборной Украины сложилась неоднозначно. В финальный раунд пробились трое спортсменов, однако только Гаврюк сумел пройти дальше. В финале он получил 96,02 балла и стал единственным представителем Украины, который вышел в суперфинал.

Дмитрий Котовский и Максим Кузнецов потерпели падения во время приземления и завершили выступления на девятом и 11-м местах соответственно.

Суперфинал в Лейк-Плэсиде стал для Гаврюка вторым в карьере и вторым в сезоне 2025/2026. Ранее он входил в топ-6 на этапе в китайском Чжанцзякоу, где занял шестое место.

Серебро Гаврюка стало третьей медалью Украины на этапах Кубка мира по лыжной акробатике в текущем сезоне. Ранее украинцы дважды поднимались на высшую ступень подиума — благодаря Александру Окипнюку и Дмитрию Котовскому.

