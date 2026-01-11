Видео
Главная Спорт Менее чем за месяц до Олимпиады украинец выиграл медаль КМ

Менее чем за месяц до Олимпиады украинец выиграл медаль КМ

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 23:09
Украинец Гаврюк впервые завоевал медаль Кубка мира по лыжной акробатике
Ян Гаврюк. Фото: Getty Images

Меньше чем за месяц до Олимпийских игр-2026 в зимних видах спорта активно проходят этапы Кубков мира. В этом сезоне их используют для подготовки к ОИ-2026, которые пройдут в феврале.

На этот раз представитель сборной Украины выиграл медаль этапа Кубка мира по лыжной акробатике, сообщило "Суспільне".

Читайте также:

Гаврюк выиграл медаль Кубка мира

Украинский фристайлист Гаврюк впервые в карьере завоевал медаль Кубка мира по лыжной акробатике. Это произошло на этапе в американском Лейк-Плэсиде.

В суперфинале украинец набрал 94,12 балла, что стало его личным рекордом на уровне Кубка мира. Опередил Гаврюка лишь представитель Китая Синьди Ван, а третье место занял его соотечественник Ци Гуанпу.

Квалификация для сборной Украины сложилась неоднозначно. В финальный раунд пробились трое спортсменов, однако только Гаврюк сумел пройти дальше. В финале он получил 96,02 балла и стал единственным представителем Украины, который вышел в суперфинал.

Дмитрий Котовский и Максим Кузнецов потерпели падения во время приземления и завершили выступления на девятом и 11-м местах соответственно.

Суперфинал в Лейк-Плэсиде стал для Гаврюка вторым в карьере и вторым в сезоне 2025/2026. Ранее он входил в топ-6 на этапе в китайском Чжанцзякоу, где занял шестое место.

Серебро Гаврюка стало третьей медалью Украины на этапах Кубка мира по лыжной акробатике в текущем сезоне. Ранее украинцы дважды поднимались на высшую ступень подиума — благодаря Александру Окипнюку и Дмитрию Котовскому.

Напомним, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко провел бой перспективным боксером.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк сыграли в финалах турнира в Океании.

зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 акробатика Ян Гаврюк лыжная акробатика
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
