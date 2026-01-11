Українець Гаврюк уперше здобув медаль Кубка світу з лижної акробатики

Ян Гаврюк. Фото: Getty Images

Менше ніж за місяць до Олімпійських ігор-2026 в зимових видах спорту активно проходять етапи Кубків світу. Цього сезону їх використовують для підготовки до ОІ-2026, які пройдуть в лютому.

Цього разу представник збірної України виграв медаль етапу Кубка світу з лижної акробатики, повідомило "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Гаврюк виграв медаль Кубка світу

Український фристайліст Гаврюк уперше в кар’єрі здобув медаль Кубка світу з лижної акробатики. Це сталося на етапі в американському Лейк-Плесіді.

У суперфіналі українець набрав 94,12 бала, що стало його особистим рекордом на рівні Кубка світу. Випередив Гаврюка лише представник Китаю Сіньді Ван, а третє місце посів його співвітчизник Ци Гуанпу.

Кваліфікація для збірної України склалася неоднозначно. До фінального раунду пробилися троє спортсменів, однак лише Гаврюк зумів пройти далі. У фіналі він отримав 96,02 бала та став єдиним представником України, який вийшов до суперфіналу.

Дмитро Котовський і Максим Кузнєцов зазнали падінь під час приземлення та завершили виступи на дев’ятому й 11-му місцях відповідно.

Суперфінал у Лейк-Плесіді став для Гаврюка другим у кар’єрі та другим у сезоні 2025/2026. Раніше він входив до топ-6 на етапі в китайському Чжанцзякоу, де посів шосте місце.

Срібло Гаврюка стало третьою медаллю України на етапах Кубка світу з лижної акробатики в поточному сезоні. Раніше українці двічі підіймалися на найвищу сходинку подіуму — завдяки Олександру Окіпнюку та Дмитру Котовському.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко провів бій перспективним боксером.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк зіграли у фіналах турніру в Океанії.