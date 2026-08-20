Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Меркушина показала, как готовят сборную Украины к сезону

Меркушина показала, как готовят сборную Украины к сезону

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 23:59
Украинская биатлонистка показала медицинское тестирование сборной перед сезоном
Александра Меркушина. Фото: instagram.com/merkushyna.olks

Биатлонистка сборной Украины Александра Меркушина показала, как национальная команда проходит комплексное медицинское и функциональное тестирование перед началом нового сезона. Спортсменка опубликовала в соцсетях видео тестирования.

Эти проверки помогают тренерам оценить физическую готовность биатлонистов, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как сборная Украины проходит подготовку перед сезоном

В своем видео Александра показала несколько этапов подготовки к новому сезону. Сначала биатлонисты проходят стандартные медицинские процедуры, после чего выполняют функциональные тесты под наблюдением специалистов.

Одним из самых сложных этапов стал тест на беговой дорожке со специальной маской, которая позволяет анализировать работу дыхательной системы во время физической нагрузки. Параллельно у спортсменов регулярно берут кровь для контроля физиологических показателей организма.

Биатлонистка кратко отметила, что это действительно очень сложное испытание.

Читайте также:

Напомним, ранее портал Новости.LIVE рассказывал, кто может сменить Игоря Костюка у руля "Динамо" в случае отставки нынешнего наставника.

Также Новини.LIVE публиковал комментарий Ярославы Магучих относительно ее знаменитого спального мешка.

Конча-Заспа Биатлон Сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону Александра Меркушина
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации