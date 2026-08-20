Меркушина показала, как готовят сборную Украины к сезону

Александра Меркушина. Фото: instagram.com/merkushyna.olks

Агабекян Карен редактор, спортивный обозреватель

Биатлонистка сборной Украины Александра Меркушина показала, как национальная команда проходит комплексное медицинское и функциональное тестирование перед началом нового сезона. Спортсменка опубликовала в соцсетях видео тестирования.

Эти проверки помогают тренерам оценить физическую готовность биатлонистов, сообщил портал Новини.LIVE.

Как сборная Украины проходит подготовку перед сезоном

В своем видео Александра показала несколько этапов подготовки к новому сезону. Сначала биатлонисты проходят стандартные медицинские процедуры, после чего выполняют функциональные тесты под наблюдением специалистов.

Одним из самых сложных этапов стал тест на беговой дорожке со специальной маской, которая позволяет анализировать работу дыхательной системы во время физической нагрузки. Параллельно у спортсменов регулярно берут кровь для контроля физиологических показателей организма.

Биатлонистка кратко отметила, что это действительно очень сложное испытание.

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