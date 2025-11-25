Видео
Главная Спорт Металлист 1925 отказался от покупки игрока сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 18:06
обновлено: 18:14
Металлист 1925 отказался от трансфера Гуцуляка - известна причина
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Харьковский "Металлист 1925" будет активно работать в январе, когда стартует зимнее трансферное окно. При этом, от некоторых покупок пришлось отказаться.

Об этом рассказал известный блогер, комментатор и инсайдер Виктор Вацко.

По словам Вацко харьковский клуб интересовался полузащитником "Полесья" Алексеем Гуцуляком, контракт которого завершается летом 2026 года.

Алексей Гуцуляк не перейдет в Металлист 1925
Алексей Гуцуляк. Фото: УАФ

Однако, после предварительных консультаций клуб пришел к выводу, что финансовые запросы игрока являются слишком высокими для бюджета команды.

Источники отмечают, что условия, которые Гуцуляк получает в "Полесье", настолько значительны, что "Металлист 1925" даже не будет рассматривать вариант их повторения.

В клубе подчеркивают, что сейчас в их составе нет ни одного футболиста с подобной зарплатой, поэтому приглашение Гуцуляка в финансовом плане представляется нереалистичным.

Гуцуляк пока не подписывает новый контракт с "Полесьем", где хотят прописать снижение зарплаты.

Напомним, футболистов "Динамо" в трех поражениях обвинил бывший их одноклубник.

Также глава УАФ Андрей Шевченко рассказал о матчах плей-офф отбора ЧМ-2026.

Российский одноклубник Ильи Забарного в "ПСЖ" Матвей Сафонов обсудил свое будущее с руководством клуба.

футбол Футбол трансферы Полесье ФК Металлист 1925 Алексей Гуцуляк
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
