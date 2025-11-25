Металлист 1925 отказался от трансфера Гуцуляка - известна причина

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Харьковский "Металлист 1925" будет активно работать в январе, когда стартует зимнее трансферное окно. При этом, от некоторых покупок пришлось отказаться.

Об этом рассказал известный блогер, комментатор и инсайдер Виктор Вацко.

"Металлист 1925" отказался от основного игрока сборной Украины

По словам Вацко харьковский клуб интересовался полузащитником "Полесья" Алексеем Гуцуляком, контракт которого завершается летом 2026 года.

Алексей Гуцуляк. Фото: УАФ

Однако, после предварительных консультаций клуб пришел к выводу, что финансовые запросы игрока являются слишком высокими для бюджета команды.

Источники отмечают, что условия, которые Гуцуляк получает в "Полесье", настолько значительны, что "Металлист 1925" даже не будет рассматривать вариант их повторения.

В клубе подчеркивают, что сейчас в их составе нет ни одного футболиста с подобной зарплатой, поэтому приглашение Гуцуляка в финансовом плане представляется нереалистичным.

Гуцуляк пока не подписывает новый контракт с "Полесьем", где хотят прописать снижение зарплаты.

