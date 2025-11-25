Металлист 1925 отказался от трансфера Гуцуляка - известна причина

Металлист 1925 отказался от покупки игрока сборной Украины
Харьковский "Металлист 1925" будет активно работать в январе, когда стартует зимнее трансферное окно. При этом, от некоторых покупок пришлось отказаться.
Об этом рассказал известный блогер, комментатор и инсайдер Виктор Вацко.
"Металлист 1925" отказался от основного игрока сборной Украины
По словам Вацко харьковский клуб интересовался полузащитником "Полесья" Алексеем Гуцуляком, контракт которого завершается летом 2026 года.
Однако, после предварительных консультаций клуб пришел к выводу, что финансовые запросы игрока являются слишком высокими для бюджета команды.
Источники отмечают, что условия, которые Гуцуляк получает в "Полесье", настолько значительны, что "Металлист 1925" даже не будет рассматривать вариант их повторения.
В клубе подчеркивают, что сейчас в их составе нет ни одного футболиста с подобной зарплатой, поэтому приглашение Гуцуляка в финансовом плане представляется нереалистичным.
Гуцуляк пока не подписывает новый контракт с "Полесьем", где хотят прописать снижение зарплаты.
