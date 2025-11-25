Металіст 1925 відмовився від трансферу Гуцуляка — відома причина

Металіст 1925 відмовився від купівлі гравця збірної України
Харківський "Металіст 1925" активно працюватиме в січні, коли стартує зимове трансферне вікно. При цьому, від деяких покупок довелося відмовитись.
Про це розповів відомий блогер, коментатор та інсайдер Віктор Вацко.
"Металіст 1925" відмовився від основного гравця збірної України
За словами Вацка харківський клуб цікавився півзахисником "Полісся" Олексієм Гуцуляком, контракт якого завершується влітку 2026 року.
Однак, після попередніх консультацій клуб дійшов висновку, що фінансові запити гравця є занадто високими для бюджету команди.
Джерела зазначають, що умови, які Гуцуляк отримує в "Поліссі", настільки значні, що "Металіст 1925" навіть не розглядатиме варіант їхнього повторення.
У клубі підкреслюють, що наразі у їх складі немає жодного футболіста з подібною зарплатою, тому запрошення Гуцуляка у фінансовому плані видається нереалістичним.
Гуцуляк наразі не підписує новий контракт з "Поліссям", де хочуть прописати зниження зарплатні.
