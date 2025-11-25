Відео
Головна Спорт Металіст 1925 відмовився від купівлі гравця збірної України

Металіст 1925 відмовився від купівлі гравця збірної України

Дата публікації: 25 листопада 2025 18:06
Оновлено: 18:14
Металіст 1925 відмовився від трансферу Гуцуляка — відома причина
Гравці збірної України. Фото: УАФ

Харківський "Металіст 1925" активно працюватиме в січні, коли стартує зимове трансферне вікно. При цьому, від деяких покупок довелося відмовитись.

Про це розповів відомий блогер, коментатор та інсайдер Віктор Вацко.

"Металіст 1925" відмовився від основного гравця збірної України

За словами Вацка харківський клуб цікавився півзахисником "Полісся" Олексієм Гуцуляком, контракт якого завершується влітку 2026 року.

Алексей Гуцуляк не перейдет в Металлист 1925
Олексій Гуцуляк. Фото: УАФ

Однак, після попередніх консультацій клуб дійшов висновку, що фінансові запити гравця є занадто високими для бюджету команди.

Джерела зазначають, що умови, які Гуцуляк отримує в "Поліссі", настільки значні, що "Металіст 1925" навіть не розглядатиме варіант їхнього повторення.

У клубі підкреслюють, що наразі у їх складі немає жодного футболіста з подібною зарплатою, тому запрошення Гуцуляка у фінансовому плані видається нереалістичним.

Гуцуляк наразі не підписує новий контракт з "Поліссям", де хочуть прописати зниження зарплатні.

Нагадаємо, футболістів "Динамо" в трьох поразках звинуватив колишній їх одноклубник.

Також голова УАФ Андрій Шевченко розповів про матчі плей-оф відбору ЧС-2026.

Російський одноклубник Іллі Забарного в "ПСЖ" Матвій Сафонов обговорив своє майбутнє з керівництвом клубу.

футбол Футбол трансфери Полісся ФК Металіст 1925 Олексій Гуцуляк
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
