ЛНЗ и Металлист 1925 не определили победителя, чем помогли Динамо и Полесью

Матч ЛНЗ - "Металлист 1925". Фото: "Металлист 1925"

ЛНЗ и "Металлист 1925" разошлись миром в матче 25-го тура чемпионата Украины, сыграв 1:1. Обе команды имели свои моменты, но не смогли вырвать победу.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

ЛНЗ продолжает терять шансы на чемпионство

Первый тайм прошел при территориальном преимуществе харьковчан, которые активно использовали фланги и заработали несколько стандартов. Впрочем, реальных голевых моментов было немного — ЛНЗ надежно действовал в защите, а самый опасный момент возник после удара Крупского, который парировал Паламарчук. Хозяева ответили своими шансами после стандартов, однако Горин и Дидык не смогли переиграть вратаря.

После перерыва ЛНЗ выглядел острее и быстро конвертировал свою активность в гол. На 55-й минуте Ассинор выполнил подачу с левого фланга, которую точно головой замкнул Рябов. После этого хозяева пытались контролировать игру, но не смогли удержать преимущество.

"Металлист 1925" ответил заменами, и они сработали. На 70-й минуте после подачи Крупского мяч в штрафной подхватил Итодо, который в два касания сравнял счет. В дальнейшем гости действовали активнее, пытаясь вырвать победу за счет навесов и давления на оборону соперника.

В концовке встречи команды обменялись моментами, но решающего удара так и не случилось. В итоге — ничья 1:1, которая не полностью устроила ни одну из сторон, учитывая ход игры и созданные моменты.

ЛНЗ — "Металлист 1925" — 1:1

Голы: Рябов, 55 — Итодо, 70

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев — Рябов, Дидык (Яшари, 90+4), Пастух — Твердохлеб (Кравчук, 67), Ассинор (Авуду, 74), Кузык.

"Металлист 1925": Варакута — Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк — Калюжный, Е. Павлюк, Забергджа (Литвиненко, 64) — Антюх, Мба (Итодо, 64), Рашица (Кастильо, 81).

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что один из европейских клубов проявляет интерес к форварду львовских "Карпат", рассматривая его как потенциальное усиление атаки.

Также Новини.LIVE писал, что Руслан Малиновский высказался относительно своего будущего и возможного варианта продолжения карьеры, в частности оценив перспективы "Полесья".