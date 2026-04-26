ЛНЗ і Металіст 1925 не визначили переможця, чим допомогли Динамо та Поліссю

Матч ЛНЗ — "Металіст 1925". Фото: "Металіст 1925"

ЛНЗ та "Металіст 1925" розійшлися миром у матчі 25-го туру чемпіонату України, зігравши 1:1. Обидві команди мали свої моменти, але не змогли вирвати перемогу.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

ЛНЗ продожує втрачати шанси на чемпіонство

Перший тайм пройшов за територіальної переваги харків’ян, які активно використовували фланги та заробили кілька стандартів. Втім, реальних гольових нагод було небагато — ЛНЗ надійно діяв у захисті, а найнебезпечніший момент виник після удару Крупського, який парирував Паламарчук. Господарі відповіли своїми шансами після стандартів, однак Горін і Дідик не змогли переграти воротаря.

Після перерви ЛНЗ виглядав гостріше і швидко конвертував свою активність у гол. На 55-й хвилині Ассінор виконав подачу з лівого флангу, яку точно головою замкнув Рябов. Після цього господарі намагалися контролювати гру, але не змогли втримати перевагу.

"Металіст 1925" відповів замінами, і вони спрацювали. На 70-й хвилині після подачі Крупського м’яч у штрафному підхопив Ітодо, який у два дотики зрівняв рахунок. У подальшому гості діяли активніше, намагаючись вирвати перемогу за рахунок навісів і тиску на оборону суперника.

Читайте також:

Наприкінці зустрічі команди обмінялися моментами, але вирішального удару так і не сталося. У підсумку — нічия 1:1, яка не повністю влаштувала жодну зі сторін, з огляду на перебіг гри та створені моменти.

ЛНЗ — "Металіст 1925" — 1:1

Голи: Рябов, 55 — Ітодо, 70

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик (Яшарі, 90+4), Пастух — Твердохліб (Кравчук, 67), Ассінор (Авуду, 74), Кузик.

"Металіст 1925": Варакута — Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк — Калюжний, Є. Павлюк, Забергджа (Литвиненко, 64) — Антюх, Мба (Ітодо, 64), Рашиця (Кастільйо, 81).

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що один із європейських клубів проявляє інтерес до форварда львівських "Карпат", розглядаючи його як потенційне підсилення атаки.

Також Новини.LIVE писав, що Руслан Маліновський висловився щодо свого майбутнього та можливого варіанту продовження кар’єри, зокрема оцінивши перспективи "Полісся".