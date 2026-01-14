Металлист 1925 предложил 4 млн евро за капитана Динамо

Игроки "Металлиста 1925". Фото: "Металлист 1925"

Харьковский "Металлист 1925" готовится к продлению работы на трансферном рынке. В клубе готовятся к громкому трансферу.

О предстоящем трансфере "Металлиста 1925" сообщил портал Fanatik.ro.

Реклама

Читайте также:

"Металлист 1925" готовится купить легионера

По информации источника, харьковский "Металлист 1925" сделал предложение бухарестскому "Динамо" по трансферу капитана команды Кетелина Кирджана.

Кетелин Кирджан. Фото: gsp.ro

Украинский клуб, по имеющейся информации, готов заплатить 4 миллиона евро за 23-летнего полузащитника. Эта сумма фактически покрывает операционный дефицит "Динамо" за 2025 год.

Несмотря на это в бухарестском клубе не спешат с решением. Руководство "Динамо" настаивает на сумме в 5 миллионов евро и рассчитывает сохранить игрока как минимум до завершения текущего сезона. В клубе планируют возможную продажу летом — после борьбы за выход в еврокубки УЕФА.

Кирджан в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Он является одним из ключевых игроков "Динамо" на протяжении последних двух сезонов. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

Напомним, украинская легенда художественной гимнастики Ирина Дерюгина рассказала о разговоре с любовницей Владимира Путина Алиной Кабаевой во время войны.

Также Дерюгина рассказала о причинах развода с Олегом Блохиным.