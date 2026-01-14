Металлист 1925 предложил 4 млн евро за капитана Динамо

Металлист 1925 побьет рекорд, чтобы купить лидера Динамо
Харьковский "Металлист 1925" готовится к продлению работы на трансферном рынке. В клубе готовятся к громкому трансферу.
О предстоящем трансфере "Металлиста 1925" сообщил портал Fanatik.ro.
"Металлист 1925" готовится купить легионера
По информации источника, харьковский "Металлист 1925" сделал предложение бухарестскому "Динамо" по трансферу капитана команды Кетелина Кирджана.
Украинский клуб, по имеющейся информации, готов заплатить 4 миллиона евро за 23-летнего полузащитника. Эта сумма фактически покрывает операционный дефицит "Динамо" за 2025 год.
Несмотря на это в бухарестском клубе не спешат с решением. Руководство "Динамо" настаивает на сумме в 5 миллионов евро и рассчитывает сохранить игрока как минимум до завершения текущего сезона. В клубе планируют возможную продажу летом — после борьбы за выход в еврокубки УЕФА.
Кирджан в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Он является одним из ключевых игроков "Динамо" на протяжении последних двух сезонов. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.
