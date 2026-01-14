Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Металлист 1925 побьет рекорд, чтобы купить лидера Динамо

Металлист 1925 побьет рекорд, чтобы купить лидера Динамо

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 23:26
Металлист 1925 предложил 4 млн евро за капитана Динамо
Игроки "Металлиста 1925". Фото: "Металлист 1925"

Харьковский "Металлист 1925" готовится к продлению работы на трансферном рынке. В клубе готовятся к громкому трансферу.

О предстоящем трансфере "Металлиста 1925" сообщил портал Fanatik.ro.

Реклама
Читайте также:

"Металлист 1925" готовится купить легионера

По информации источника, харьковский "Металлист 1925" сделал предложение бухарестскому "Динамо" по трансферу капитана команды Кетелина Кирджана.

Кетелін Кирджан
Кетелин Кирджан. Фото: gsp.ro

Украинский клуб, по имеющейся информации, готов заплатить 4 миллиона евро за 23-летнего полузащитника. Эта сумма фактически покрывает операционный дефицит "Динамо" за 2025 год.

Несмотря на это в бухарестском клубе не спешат с решением. Руководство "Динамо" настаивает на сумме в 5 миллионов евро и рассчитывает сохранить игрока как минимум до завершения текущего сезона. В клубе планируют возможную продажу летом — после борьбы за выход в еврокубки УЕФА.

Кирджан в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Он является одним из ключевых игроков "Динамо" на протяжении последних двух сезонов. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

Напомним, украинская легенда художественной гимнастики Ирина Дерюгина рассказала о разговоре с любовницей Владимира Путина Алиной Кабаевой во время войны.

Также Дерюгина рассказала о причинах развода с Олегом Блохиным.

футбол Румыния Футбол трансферы УПЛ ФК Металлист 1925
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации