Україна
Металіст 1925 поб'є трансферний рекорд, щоб купити лідера Динамо

Металіст 1925 поб'є трансферний рекорд, щоб купити лідера Динамо

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 23:26
Металіст 1925 запропонував 4 млн євро за капітана Динамо
Гравці "Металіста 1925". Фото: "Металіст 1925"

Харківський "Металіст 1925" готується до подовження роботи на трансферному ринку. В клубі готуються до гучного трансферу.

Про майбутній трансфер "Металіста 1925" повідомив портал Fanatik.ro.

"Металіст 1925" готується купити легіонера

За інформацією джерела, харківський "Металіст 1925" зробив пропозицію бухарестському "Динамо" щодо трансферу капітана команди Кетеліна Кірджана.

Кетелін Кирджан
Кетелін Кірджан. Фото: gsp.ro

Український клуб, за наявною інформацією, готовий заплатити 4 мільйони євро за 23-річного півзахисника. Ця сума фактично покриває операційний дефіцит "Динамо" за 2025 рік.

Попри це у бухарестському клубі не поспішають із рішенням. Керівництво "Динамо" наполягає на сумі в 5 мільйонів євро і розраховує зберегти гравця щонайменше до завершення поточного сезону. У клубі планують можливий продаж улітку — після боротьби за вихід до єврокубків УЄФА.

Кірджан у нинішньому сезоні провів 23 матчі, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач. Він є одним із ключових гравців "Динамо" впродовж останніх двох сезонів. Transfermarkt оцінює футболіста у 2,5 мільйона євро.

футбол Румунія Футбол трансфери УПЛ ФК Металіст 1925
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
