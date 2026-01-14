Металіст 1925 запропонував 4 млн євро за капітана Динамо

Металіст 1925 поб'є трансферний рекорд, щоб купити лідера Динамо
Харківський "Металіст 1925" готується до подовження роботи на трансферному ринку. В клубі готуються до гучного трансферу.
Про майбутній трансфер "Металіста 1925" повідомив портал Fanatik.ro.
"Металіст 1925" готується купити легіонера
За інформацією джерела, харківський "Металіст 1925" зробив пропозицію бухарестському "Динамо" щодо трансферу капітана команди Кетеліна Кірджана.
Український клуб, за наявною інформацією, готовий заплатити 4 мільйони євро за 23-річного півзахисника. Ця сума фактично покриває операційний дефіцит "Динамо" за 2025 рік.
Попри це у бухарестському клубі не поспішають із рішенням. Керівництво "Динамо" наполягає на сумі в 5 мільйонів євро і розраховує зберегти гравця щонайменше до завершення поточного сезону. У клубі планують можливий продаж улітку — після боротьби за вихід до єврокубків УЄФА.
Кірджан у нинішньому сезоні провів 23 матчі, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач. Він є одним із ключових гравців "Динамо" впродовж останніх двох сезонів. Transfermarkt оцінює футболіста у 2,5 мільйона євро.
