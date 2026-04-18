Металлист 1925 в добавленное время вырвал победу и снова обошел Динамо

Металлист 1925 в добавленное время вырвал победу и снова обошел Динамо

Дата публикации 18 апреля 2026 18:32
Металлист 1925 вырвал победу над Кудривкой в концовке
Матч "Металлист 1925" — "Кудривка". Фото: "Металлист 1925"

Харьковский "Металлист 1925" одержал минимальную победу над "Кудривкой" в матче 24-го тура Украинской премьер-лиги. Судьбу встречи решил гол в компенсированное время.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Харьковчане выиграли третий матч подряд

Игра, состоявшаяся в Житомире, длительное время проходила без острых моментов. В первом тайме команды действовали осторожно и почти не угрожали воротам друг друга. Единственным опасным эпизодом стал дальний удар Морозко, с которым справился Варакута.

После перерыва "Металлист 1925" полностью завладел инициативой и контролировал мяч, однако долгое время не мог создать по-настоящему голевых моментов. Ближайшим к успеху был Итодо, который после заброса в штрафную пробил низом, но вратарь Караващенко спас команду.

Решающую роль сыграли замены Младена Бартуловича. В компенсированное время именно свежий игрок стал завершителем атаки: Калюжный пяткой отдал под удар, а Мба точно пробил в правый угол ворот.

Читайте также:

Таким образом "Металлист 1925" вырвал победу со счетом 1:0 и опередил "Динамо" на три очка. Для харьковчан это третья победа подряд после "Динамо" (1:0) и "Вереса" (4:0).

В следующем туре харьковский клуб сыграет на выезде с ЛНЗ, а также проведет матч Кубка Украины против "Чернигова". "Кудривка" же будет готовиться к домашнему противостоянию с "Шахтером".

"Металлист 1925" — "Кудривка" — 1:0

Гол: Мба, 90+1

"Металлист 1925": Варакута — Салюк, Е. Павлюк, Дубко, Мартынюк (Крупский, 60) — И. Когут (Баптистелла, 68), Калюжный, Литвиненко (Аревало, 60) — Ари (Мба, 87), Итодо, Антюх (Рашица, 60).

"Кудривка": Караващенко — Гусев, Потимков, Коллахуазо, Фарина (Свитюха, 77) — Думанюк, Кая (Адеое, 69) — Морозко, Сторчоус (Беляев, 77), Глущенко (Козак, 61) — Таипи (Легостаев, 69).

Предупреждения: Дубко, Баптистелла, Крупский — Коллахуазо, Морозко

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о спарринг-партнерах Александра Усика перед боем с Рико Верхувеном.

Также Новини.LIVE сообщал, что умер легендарный в прошлом боксер, который был чемпионом мира.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
