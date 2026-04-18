Металіст 1925 вирвав перемогу над Кудрівкою в кінцівці

Матч "Металіст 1925" — "Кудрівка". Фото: "Металіст 1925"

Харківський "Металіст 1925" здобув мінімальну перемогу над "Кудрівкою" у матчі 24-го туру Української прем’єр-ліги. Долю зустрічі вирішив гол у компенсований час.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Харків’яни виграли третій матч поспіль

Гра, що відбувся у Житомирі, тривалий час проходила без гострих моментів. У першому таймі команди діяли обережно та майже не загрожували воротам одна одної. Єдиним небезпечним епізодом став дальній удар Морозка, з яким впорався Варакута.

Після перерви "Металіст 1925" повністю заволодів ініціативою та контролював м’яч, однак довгий час не міг створити по-справжньому гольових моментів. Найближчим до успіху був Ітодо, який після закидання в штрафний пробив низом, але воротар Караващенко врятував команду.

Вирішальну роль відіграли заміни Младена Бартуловича. У компенсований час саме свіжий гравець став завершувачем атаки: Калюжний п’ятою віддав під удар, а Мба точно пробив у правий кут воріт.

Таким чином "Металіст 1925" вирвав перемогу з рахунком 1:0 та випередив "Динамо" на три очки. Для харків’ян це третя перемога поспіль після "Динамо" (1:0) та "Вереса" (4:0).

У наступному турі харківський клуб зіграє на виїзді з ЛНЗ, а також проведе матч Кубка України проти "Чернігова". "Кудрівка" ж готуватиметься до домашнього протистояння з "Шахтарем".

"Металіст 1925" — "Кудрівка" — 1:0

Гол: Мба, 90+1

"Металіст 1925": Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Дубко, Мартинюк (Крупський, 60) — І. Когут (Баптістелла, 68), Калюжний, Литвиненко (Аревало, 60) — Арі (Мба, 87), Ітодо, Антюх (Рашиця, 60).

"Кудрівка": Караващенко — Гусєв, Потімков, Коллахуазо, Фарина (Світюха, 77) — Думанюк, Кая (Адеоє, 69) — Морозко, Сторчоус (Бєляєв, 77), Глущенко (Козак, 61) — Таїпі (Лєгостаєв, 69).

Попередження: Дубко, Баптістелла, Крупський — Коллахуазо, Морозко

