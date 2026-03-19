Україна
Миколенко заинтересовал итальянский топовый клуб

Миколенко заинтересовал итальянский топовый клуб

Дата публикации 19 марта 2026 07:20
Миколенко заинтересовал итальянский топовый клуб
Виталий Миколенко. Фото: Reuters

Итальянская "Рома" рассматривает вариант подписания защитника "Эвертона" и сборной Украины Виталия Миколенко во время летнего трансферного окна. Защитник входит в список потенциальных усилений на левый фланг.

Интерес к Миколенко подтверждает издание ForzaRoma, передает портал Новини.LIVE.

Виталий Миколенко в матче за Эвертон против Арсенала, 14 марта, Лондон
Виталий Миколенко в борьбе с защитником "Арсенала". Фото: Reuters

"Рома" хочет усилиться

Римский клуб готовится к возможным кадровым изменениям в составе после завершения сезона. У "Ромы" истекают контракты сразу у нескольких игроков, среди которых Зеки Челик, Лоренцо Пеллегрини, Пауло Дибала и Стефан Эль-Шаарави, что заставляет руководство искать варианты для обновления состава.

Одним из ключевых направлений для усиления определены фланги обороны. Именно на эту позицию рассматривается Миколенко, который до 30 июня принадлежит "Эвертону" и имеет стабильную игровую практику в АПЛ.

В текущем сезоне украинец провел 25 матчей в Премьер-лиге. Он регулярно выходит в стартовом составе и выполняет большой объем работы на левом фланге, сочетая оборонительные действия с подключениями к атакам. Этот профиль игрока полностью соответствует требованиям главного тренера "Ромы" Джан-Пьеро Гасперини.

Кроме украинца, клуб также анализирует другие варианты на эту позицию. Среди них - Райан Сессеньон из "Фулхэма" и Суфиан Эль Каруани из "Утрехта", однако именно Миколенко рассматривается как один из приоритетных кандидатов благодаря своим физическим свойствам.

Виталий Миколенко в матче за Эвертон против Арсенала, 14 марта, Лондон
Виталий Миколенко кричит от боли в матче с "Арсеналом". Фото: Reuters

На правый фланг "Рома" обращает внимание на Оскара Мингесу из "Бетиса", тогда как в атакующей линии возможности для усиления ограничены из-за финансовой ситуации клуба.

Римляне также учитывают риск не попасть в Лигу чемпионов, что может повлиять на бюджет и трансферную политику. В связи с этим клуб активнее работает на рынке свободных агентов и рассматривает варианты бесплатных подписаний.

Трансфер может быть выгоден "Роме" еще и из-за того, что у них с "Эвертоном" один владелец, поэтому будет легче договориться. К тому же Миколенко в статусе свободного агента может достаться клубу бесплатно.

Эвертон Футбол трансферы Виталий Миколенко украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
