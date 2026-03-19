Миколенко заинтересовал итальянский топовый клуб
Итальянская "Рома" рассматривает вариант подписания защитника "Эвертона" и сборной Украины Виталия Миколенко во время летнего трансферного окна. Защитник входит в список потенциальных усилений на левый фланг.
Интерес к Миколенко подтверждает издание ForzaRoma, передает портал Новини.LIVE.
"Рома" хочет усилиться
Римский клуб готовится к возможным кадровым изменениям в составе после завершения сезона. У "Ромы" истекают контракты сразу у нескольких игроков, среди которых Зеки Челик, Лоренцо Пеллегрини, Пауло Дибала и Стефан Эль-Шаарави, что заставляет руководство искать варианты для обновления состава.
Одним из ключевых направлений для усиления определены фланги обороны. Именно на эту позицию рассматривается Миколенко, который до 30 июня принадлежит "Эвертону" и имеет стабильную игровую практику в АПЛ.
В текущем сезоне украинец провел 25 матчей в Премьер-лиге. Он регулярно выходит в стартовом составе и выполняет большой объем работы на левом фланге, сочетая оборонительные действия с подключениями к атакам. Этот профиль игрока полностью соответствует требованиям главного тренера "Ромы" Джан-Пьеро Гасперини.
Кроме украинца, клуб также анализирует другие варианты на эту позицию. Среди них - Райан Сессеньон из "Фулхэма" и Суфиан Эль Каруани из "Утрехта", однако именно Миколенко рассматривается как один из приоритетных кандидатов благодаря своим физическим свойствам.
На правый фланг "Рома" обращает внимание на Оскара Мингесу из "Бетиса", тогда как в атакующей линии возможности для усиления ограничены из-за финансовой ситуации клуба.
Римляне также учитывают риск не попасть в Лигу чемпионов, что может повлиять на бюджет и трансферную политику. В связи с этим клуб активнее работает на рынке свободных агентов и рассматривает варианты бесплатных подписаний.
Трансфер может быть выгоден "Роме" еще и из-за того, что у них с "Эвертоном" один владелец, поэтому будет легче договориться. К тому же Миколенко в статусе свободного агента может достаться клубу бесплатно.
Напомним, ранее суд решил изменить содержание футболиста, подравшегося с ТЦК.
Английский "Ливерпуль" отомстил "Галатасараю" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов 2025/2026 гг.
Читайте Новини.LIVE!