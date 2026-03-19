Миколенко зацікавив італійський топовий клуб

Віталій Миколенко. Фото: Reuters

Італійська "Рома" розглядає варіант підписання захисника "Евертона" та збірної України Віталія Миколенка під час літнього трансферного вікна. Оборонець входить до списку потенційних підсилень на лівий фланг.

Інтерес до Миколенка підтверджує видання ForzaRoma, передає портал Новини.LIVE.

Віталій Миколенко у боротьбі із захисником "Арсеналу". Фото: Reuters

"Рома" хоче підсилитися

Римський клуб готується до можливих кадрових змін у складі після завершення сезону. У "Роми" спливають контракти одразу в кількох гравців, серед яких Зекі Челік, Лоренцо Пеллегріні, Пауло Дібала та Стефан Ель-Шаараві, що змушує керівництво шукати варіанти для оновлення складу.

Одним із ключових напрямків для підсилення визначено фланги оборони. Саме на цю позицію розглядається Миколенко, який до 30 червня належить "Евертону" і має стабільну ігрову практику в АПЛ.

У поточному сезоні українець провів 25 матчів у Прем’єр-лізі. Він регулярно виходить у стартовому складі та виконує великий обсяг роботи на лівому фланзі, поєднуючи оборонні дії з підключеннями до атак. Цей профіль гравця повністю відповідає вимогам головного тренера "Роми" Джан-П’єро Гасперіні.

Окрім українця, клуб також аналізує інші варіанти на цю позицію. Серед них — Райан Сессеньйон із "Фулгема" та Суфіан Ель Каруані з "Утрехта", однак саме Миколенко розглядається як один із пріоритетних кандидатів завдяки своїм фізичним властивостям.

Віталій Миколенко кричить від болі в матчі з "Арсеналом". Фото: Reuters

На правий фланг "Рома" звертає увагу на Оскара Мінгесу з "Бетіса", тоді як в атакувальній лінії можливості для підсилення обмежені через фінансову ситуацію клубу.

Римляни також враховують ризик не потрапити до Ліги чемпіонів, що може вплинути на бюджет і трансферну політику. У зв’язку з цим клуб активніше працює на ринку вільних агентів і розглядає варіанти безкоштовних підписань.

Трансфер може бути вигідний "Ромі" ще й через те, що в них з "Евертоном" один власник, тому буде легше домовитися. До того ж Миколенко у статусі вільного агента може дістатися клубу безкоштовно.

