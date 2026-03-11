Відео
Україна
Головна Спорт Евертон ухвалив важливе рішення щодо Миколенка

Евертон ухвалив важливе рішення щодо Миколенка

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 16:37
Евертон квапить Миколенка з важливим рішенням
Віталій Миколенко (у центрі) під час матчу. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Англійський "Евертон" веде перемовини із захисником збірної України Віталієм Миколенком щодо підписання нового контракту. Клуб має намір залишити гравця у своєму складі та готовий запропонувати йому кращі умови співпраці.

При цьому сам Миколенко не поспішає продовжувати угоду з "ірисками", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TEAMtalk.

Читайте також:

Сторони поки не змогли домовитися про деталі нового договору. При цьому керівництво "Евертона" зацікавлене в тому, щоб якомога швидше закрити питання з майбутнім гравця національної команди України, у послугах якого зацікавлені й інші клуби.

Виталий Миколенко
Віталій Миколенко (праворуч) і Кірнан Дьюзбері-Холл. Фото: Reuters/Phil Noble

Чому "Евертон" поспішає

Нинішній контракт українського захисника діє ще кілька місяців. У разі відсутності нової угоди Віталій Миколенко зможе покинути клуб на правах вільного агента.

У сезоні 2025/26 українець залишається одним з основних гравців команди. Віталій Миколенко взяв участь у 27 матчах "Евертона" в усіх турнірах.

Нагадаємо, Майк Тайсон назвав причину, через яку Олександру Усику було б складно протистояти легенарним боксерам минулого.

А британець Тайсон Ф'юрі поділився думкою про ймовірний результат поєдинку Ріко Верховена з Олександром Усиком.

спорт футбол Евертон Футбол трансфери Віталій Миколенко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
