Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У Эвертона возникли серьезные проблемы с Миколенко

У Эвертона возникли серьезные проблемы с Миколенко

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 16:37
Миколенко близок к трансферу из английского Эвертона
Виталий Миколенко (в центре) во время матча. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Английский "Эвертон" продолжает переговоры с защитником сборной Украины Виталием Миколенко о новом контракте. Клуб рассчитывает сохранить футболиста и предлагает ему улучшенные условия соглашения.

При этом сам Миколенко не спешит продлевать соглашение с "ирисками", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TEAMtalk

Реклама
Читайте также:

Стороны пока не смогли договориться о деталях нового договора. При этом руководство "Эвертона" заинтересовано в том, чтобы как можно быстрее закрыть вопрос с будущим игрока национальной команды Украины, в услугах которого заинтересованы и другие клубы

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко (справа) и Кирнан Дьюзбери-Холл. Фото: Reuters/Phil Noble

Почему "Эвертон" торопится

Нынешний контракт украинского защитника действует еще несколько месяцев. В случае отсутствия нового соглашения Виталий Миколенко сможет покинуть клуб на правах свободного агента.

В сезоне 2025/26 украинец остается одним из основных игроков команды. Виталий Миколенко принял участие в 27 матчах "Эвертона" во всех турнирах. 

Напомним, Майк Тайсон назвал причину, по которой Александру Усику было бы сложно противостоять легенарным боксерам прошлого. 

А британец Тайсон Фьюри поделился мнением о вероятном исходе поединка Рико Верховена с Александром Усиком. 

спорт футбол Эвертон Футбол трансферы Виталий Миколенко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации