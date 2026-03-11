Миколенко близок к трансферу из английского Эвертона

Виталий Миколенко (в центре) во время матча. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Английский "Эвертон" продолжает переговоры с защитником сборной Украины Виталием Миколенко о новом контракте. Клуб рассчитывает сохранить футболиста и предлагает ему улучшенные условия соглашения.

При этом сам Миколенко не спешит продлевать соглашение с "ирисками", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TEAMtalk.

Реклама

Читайте также:

Стороны пока не смогли договориться о деталях нового договора. При этом руководство "Эвертона" заинтересовано в том, чтобы как можно быстрее закрыть вопрос с будущим игрока национальной команды Украины, в услугах которого заинтересованы и другие клубы.

Виталий Миколенко (справа) и Кирнан Дьюзбери-Холл. Фото: Reuters/Phil Noble

Почему "Эвертон" торопится

Нынешний контракт украинского защитника действует еще несколько месяцев. В случае отсутствия нового соглашения Виталий Миколенко сможет покинуть клуб на правах свободного агента.

В сезоне 2025/26 украинец остается одним из основных игроков команды. Виталий Миколенко принял участие в 27 матчах "Эвертона" во всех турнирах.

Напомним, Майк Тайсон назвал причину, по которой Александру Усику было бы сложно противостоять легенарным боксерам прошлого.

А британец Тайсон Фьюри поделился мнением о вероятном исходе поединка Рико Верховена с Александром Усиком.