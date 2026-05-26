Милан сенсационного главного тренера из АПЛ

Андони Ираола.

Итальянский "Милан" продолжает искать нового главного тренера после отставки Массимилиано Аллегри. Главным кандидатом на пост наставника "россонери" является испанец Андони Ираола.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Николо Скиру.

По информации источника, руководство "Милана" уже предложило 43-летнему специалисту контракт до 2029 года с годовой зарплатой около 4 миллионов евро за сезон.

Ираола является главным кандидатом "россонери" после завершения сезона. В клубе считают, что испанец подходит команде из-за современного стиля футбола, высокого прессинга и умения работать с молодыми игроками.

Также сообщается, что предложения Ираоли сделали "Кристал Пэлас", "Ньюкасл" и "Байер".

Ранее "Милан" официально уволил Аллегри после неудачного сезона и непопадания в Лигу чемпионов. Клуб также проводит масштабные изменения в спортивном менеджменте.

Ираола этим летом покинет "Борнмут", который под его руководством провел один из лучших сезонов в своей истории и впервые в своей истории квалифицировался в еврокубки.

