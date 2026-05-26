Милан пригласил на работу бывшего тренера Забарного

Дата публикации 26 мая 2026 23:36
Милан сенсационного главного тренера из АПЛ
Андони Ираола. Фото: ФК "Борнмут"

Итальянский "Милан" продолжает искать нового главного тренера после отставки Массимилиано Аллегри. Главным кандидатом на пост наставника "россонери" является испанец Андони Ираола.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Николо Скиру.

Андони Ираола
Андони Ираола на тренировке. Фото: "Борнмут"

Ираола стал главным кандидатом для "Милана"

По информации источника, руководство "Милана" уже предложило 43-летнему специалисту контракт до 2029 года с годовой зарплатой около 4 миллионов евро за сезон.

Ираола является главным кандидатом "россонери" после завершения сезона. В клубе считают, что испанец подходит команде из-за современного стиля футбола, высокого прессинга и умения работать с молодыми игроками.

Также сообщается, что предложения Ираоли сделали "Кристал Пэлас", "Ньюкасл" и "Байер".

Ранее "Милан" официально уволил Аллегри после неудачного сезона и непопадания в Лигу чемпионов. Клуб также проводит масштабные изменения в спортивном менеджменте.

Ираола этим летом покинет "Борнмут", который под его руководством провел один из лучших сезонов в своей истории и впервые в своей истории квалифицировался в еврокубки.

Напомним, портал Новини.LIVE ранее рассказывал о шансе для молодого футболиста из системы "Динамо" закрепиться в первой команде киевского клуба.

Также Новини.LIVE сообщал о возможных изменениях в карьере украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Ваната после понижения "Жироны" в классе.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
