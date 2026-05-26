Мілан сенсаційного головног тренера із АПЛ

Андоні Іраола. Фото: ФК "Борнмут"

Італійський "Мілан" продовжує шукати нового головного тренера після відставки Массіміліано Аллегрі. Головним кандидатом на посаду наставника "россонері" є іспанець Андоні Іраола.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

За інформацією джерела, керівництво "Мілана" вже запропонувало 43-річному фахівцю контракт до 2029 року із річною зарплатою близько 4 мільйонів євро за сезон.

Іраола є головним кандидатом "россонері" після завершення сезону. У клубі вважають, що іспанець підходить команді через сучасний стиль футболу, високий пресинг та вміння працювати з молодими гравцями.

Також повідомляється, що пропозиції Іраолі зробили "Крістал Пелес", "Ньюкасл" та "Баєр".

Раніше "Мілан" офіційно звільнив Аллегрі після невдалого сезону та непотрапляння до Ліги чемпіонів. Клуб також проводить масштабні зміни у спортивному менеджменті.

Іраола цього літа залишить "Борнмут", який під його керівництвом провів один із найкращих сезонів у своїй історії та вперше у своїй історії кваліфікувався до єврокубків.

