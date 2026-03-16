Аллегрі та Леау побилися під час програного матчу Мілана

Тренер Массіміліано Аллегрі під час матчу. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Лідер "Мілана" та збірної Португалії Рафаел Леау опинився в центрі уваги під час матчу 29-го туру чемпіонату Італії проти "Лаціо". Зустріч завершилася поразкою "россонері" з рахунком 0:1. Португальський футболіст емоційно відреагував на рішення тренерського штабу замінити його під час другого тайму.

Між гравцем та головним тренером команди Массіміліано Аллегрі стався конфлікт просто біля кромки поля, повідомляє портал Новини.LIVE.

Рафаел Леау покинув поле на 66-й хвилині зустрічі. Коли форвард прямував до лави запасних, Массіміліано Аллегрі спробував поговорити з ним і заспокоїти гравця. Однак португалець відреагував роздратовано та відштовхнув наставника, що потрапило в телевізійну трансляцію. Цей епізод одразу викликав активне обговорення в мережі.

"Мілан" зазнав поразки

Єдиний гол у матчі "Лаціо" — "Мілан" був забитий у другому таймі. Після пропущеного м'яча "россонері" намагалася переломити хід зустрічі, але створити достатньо небезпечних моментів не змогла. Поразка ускладнила становище команди в боротьбі за чемпіонство Серії А. У турнірній таблиці "Мілан" посідає друге місце після 29 матчів. Команда Аллегрі відстає від "Інтера" на 8 балів.

Рафаель Леау сперечається з тренером. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Рафаел Леау залишається одним із ключових гравців "Мілана". У поточному сезоні він узяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, відзначившись десятьма забитими м'ячами і двома результативними передачами. Контракт португальського футболіста з клубом розрахований до літа 2028 року.

