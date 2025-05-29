Аллегрі повертається до Мілану — екстренер Ювентуса замінить Консейсау

Массіміліано Аллегрі. Фото: "Ювентус"

Головний тренер "Мілану" Сержіо Консейсау невдовзі буде звільнений з клубу. Португальського фахівця замінять італійським спеціалістом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Реклама

Читайте також:

Гравці "Мілану". Фото: "Мілан"

Новий-старий тренер "Мілану"

За інформацією джерела, Массіміліано Аллегрі офіційно підписав контракт з "Міланом" й невдовзі буде представлений новим головним тренером.

Угода була укладена під час зустрічі за участю генерального директора клубу Джорджо Фурлані, спортивного директора Іглі Таре, Аллегрі та його агента Джованні Бранчіні.

Контракт Аллегрі підписав терміном на три роки з зарплатою 5 млн євро на сезон плюс 2 млн бонусів.

Минулого сезону під керівництвом Пауло Фонсеки, а потім Консейсау, "Мілан" посів восьме місце в Серії.

Аллегрі тренував "Мілан" в 2010–2014 роках, коли здобув Скудетто (2011) і Суперкубок Італії (2011). Останнім клубом італійця був "Ювентус", з якого він був звільнений в травні 2024 року.

Нагадаємо, 40-річний португальський форвард Кріштіану Роналду відмовився від 400 млн євро зарплати.

Колишній головний тренер харківського "Металіста" та "Дніпра" Мирон Маркевич назвав ТОП-1 гравця минулого сезону в УПЛ.

Зірка "Ліверпуля" перейде у "Барселону" — що про це відомо.

На порталі Новини.LIVE буде доступний матч Ліги чемпіонів між "Інтером" та "ПСЖ".