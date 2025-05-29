Аллегри возвращается в Милан — экс-тренер Ювентуса заменит Консейсау

Милан подписал контракт с новым главным тренером
Главный тренер "Милана" Сержио Консейсау вскоре будет уволен из клуба. Португальского специалиста заменят итальянцем.
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Новый-старый тренер "Милана"
По информации источника, Массимилиано Аллегри официально подписал контракт с "Миланом" и вскоре будет представлен новым главным тренером.
Соглашение было заключено во время встречи с участием генерального директора клуба Джорджо Фурлани, спортивного директора Игли Таре, Аллегри и его агента Джованни Бранчини.
Контракт Аллегри подписал сроком на три года с зарплатой 5 млн евро в сезон плюс 2 млн бонусов.
В прошлом сезоне под руководством Пауло Фонсеки, а затем Консейсау, "Милан" занял восьмое место в Серии.
Аллегри тренировал "Милан" в 2010-2014 годах, когда добыл Скудетто (2011) и Суперкубок Италии (2011). Последним клубом итальянца был "Ювентус", из которого он был уволен в мае 2024 года.
Напомним, 40-летний португальский форвард Криштиану Роналду отказался от 400 млн евро зарплаты.
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