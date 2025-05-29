Аллегри возвращается в Милан — экс-тренер Ювентуса заменит Консейсау

Массимилиано Аллегри. Фото: "Ювентус"

Главный тренер "Милана" Сержио Консейсау вскоре будет уволен из клуба. Португальского специалиста заменят итальянцем.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Реклама

Читайте также:

Игроки "Милана". Фото: "Милан"

Новый-старый тренер "Милана"

По информации источника, Массимилиано Аллегри официально подписал контракт с "Миланом" и вскоре будет представлен новым главным тренером.

Соглашение было заключено во время встречи с участием генерального директора клуба Джорджо Фурлани, спортивного директора Игли Таре, Аллегри и его агента Джованни Бранчини.

Контракт Аллегри подписал сроком на три года с зарплатой 5 млн евро в сезон плюс 2 млн бонусов.

В прошлом сезоне под руководством Пауло Фонсеки, а затем Консейсау, "Милан" занял восьмое место в Серии.

Аллегри тренировал "Милан" в 2010-2014 годах, когда добыл Скудетто (2011) и Суперкубок Италии (2011). Последним клубом итальянца был "Ювентус", из которого он был уволен в мае 2024 года.

Напомним, 40-летний португальский форвард Криштиану Роналду отказался от 400 млн евро зарплаты.

Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич назвал ТОП-1 игрока прошлого сезона в УПЛ.

Звезда "Ливерпуля" перейдет в "Барселону" — что об этом известно.

На портале Новини.LIVE будет доступен матч Лиги чемпионов между "Интером" и "ПСЖ".