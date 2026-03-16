Аллегри и Леау подрались во время проигранного матча Милана

Тренер Массимилиано Аллегри во время матча. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Лидер "Милана" и сборной Португалии Рафаэл Леау оказался в центре внимания во время матча 29-го тура чемпионата Италии против "Лацио". Встреча завершилась поражением "россонери" со счетом 0:1. Португальский футболист эмоционально отреагировал на решение тренерского штаба заменить его по ходу второго тайма.

Между игроком и главным тренером команды Массимилиано Аллегри произошел конфликт прямо у кромки поля, сообщает портал Новини.LIVE.

Рафаэл Леау покинул поле на 66-й минуте встречи. Когда форвард направлялся к скамейке запасных, Массимилиано Аллегри попытался поговорить с ним и успокоить игрока. Однако португалец отреагировал раздраженно и оттолкнул наставника, что попало в телевизионную трансляцию. Этот эпизод сразу вызвал активное обсуждение в сети.

"Милан" потерпел поражение

Единственный гол в матче "Лацио" — "Милан" был забит во втором тайме. После пропущенного мяча "россонери" пыталась переломить ход встречи, но создать достаточно опасных моментов не смогла. Поражение усложнило положение команды в борьбе за чемпионство Серии А. В турнирной таблице "Милан" занимает второе место после 29 матчей. Команда Аллегри отстает от "Интера" на 8 баллов.

Рафаэль Леау спорит с тренером. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Рафаэл Леау остается одним из ключевых игроков "Милана". В текущем сезоне он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отметившись десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт португальского футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.

