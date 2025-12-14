Милевский отказался от участия в Холостяке из-за жестких правил

Артем Милевский. Фото: кадр из видео

Бывший украинский футболист Артем Милевский продолжает развиваться в медиа. Он даже мог сделать невероятный рывок, если бы стал участником шоу "Холостяк".

О возможном приглашении Милевского в "Холостяк" сообщил телеведущий Григорий Решетник в эфире YouTube-канала "Футбольный диван".

Милевский мог стать "Холостяком"

Решетник рассказал, что Милевский реально был одним из потенциальных главных героев шоу "Холостяк". Однако, у продюсеров не хватило бюджета.

Затем Милевский подтвердил во время телефонного разговора, что не согласился на участие в шоу.

По словам Милевского, дело было не только в финансовых вопросах, а прежде всего в формате и правилах проекта. Артем признался, что перечень ограничений и требований со стороны организаторов показался ему слишком жестким, а сами условия — сложными для восприятия.

Бывший нападающий отметил, что в тот период не был готов к жизни по строгому сценарию, где даже личные проявления эмоций находятся под контролем камер и правил. Именно это, по его словам, и стало ключевой причиной отказа. К тому же сейчас Милевский находится в отношениях, поэтому возвращение к идее участия в "Холостяке" для него уже неактуально.

