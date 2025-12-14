Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мілевський міг стати героєм шоу Холостяк

Мілевський міг стати героєм шоу Холостяк

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 21:25
Мілевський відмовився від участі в Холостяку через жорсткі правила
Артем Мілевський. Фото: кадр з відео

Колишній український футболіст Артем Мілевський продовжує розвиватись в медіа. Він навіть міг зробити неймовірний ривок, якби став учасником шоу "Холостяк".

Про можливе запрошення Мілевського в "Холостяк" повідомив телеведучий Григорій Решетнік в ефірі YouTube-каналу "Футбольний диван".

Реклама
Читайте також:

Мілевський міг стати "Холостяком"

Решетнік розповів, що Мілевський реально був одним із потенційних головних героїв шоу "Холостяк". Однак, у продюсерів не хватило бюджету.

Потім Мілевський підтвердив під час телефонної розмови, що не погодився на участь у шоу.

За словами Мілевського, справа була не лише у фінансових питаннях, а насамперед у форматі та правилах проєкту. Артем зізнався, що перелік обмежень і вимог з боку організаторів здався йому занадто жорстким, а самі умови — складними для сприйняття.

Колишній нападник наголосив, що в той період не був готовий до життя за суворим сценарієм, де навіть особисті прояви емоцій перебувають під контролем камер і правил. Саме це, за його словами, і стало ключовою причиною відмови. До того ж наразі Мілевський перебуває у стосунках, тож повернення до ідеї участі в "Холостяку" для нього вже неактуальне.

Нагадаємо, колишній наставник київського "Динамо" Олександр Шовковський активно проводить час.

Український півзахисник Михайло Мудрик може перейти в чемпіонат Португалії.

шоу Холостяк футбол шоу Артем Мілевський дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації