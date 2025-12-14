Мілевський відмовився від участі в Холостяку через жорсткі правила

Артем Мілевський. Фото: кадр з відео

Колишній український футболіст Артем Мілевський продовжує розвиватись в медіа. Він навіть міг зробити неймовірний ривок, якби став учасником шоу "Холостяк".

Про можливе запрошення Мілевського в "Холостяк" повідомив телеведучий Григорій Решетнік в ефірі YouTube-каналу "Футбольний диван".

Мілевський міг стати "Холостяком"

Решетнік розповів, що Мілевський реально був одним із потенційних головних героїв шоу "Холостяк". Однак, у продюсерів не хватило бюджету.

Потім Мілевський підтвердив під час телефонної розмови, що не погодився на участь у шоу.

За словами Мілевського, справа була не лише у фінансових питаннях, а насамперед у форматі та правилах проєкту. Артем зізнався, що перелік обмежень і вимог з боку організаторів здався йому занадто жорстким, а самі умови — складними для сприйняття.

Колишній нападник наголосив, що в той період не був готовий до життя за суворим сценарієм, де навіть особисті прояви емоцій перебувають під контролем камер і правил. Саме це, за його словами, і стало ключовою причиною відмови. До того ж наразі Мілевський перебуває у стосунках, тож повернення до ідеї участі в "Холостяку" для нього вже неактуальне.

